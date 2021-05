Près de 10 % des Américains pensent qu’ils pourraient battre des éléphants, des gorilles et des lions dans un combat à mains nues

La plupart des Américains interrogés dans le cadre d’un nouveau sondage pensent qu’ils pourraient gagner dans un combat contre un rat, un chat ou une oie. Pour 8% d’entre eux, cependant, même un lion est réalisable.

Les résultats sont issus d’un sondage YouGov réalisé jeudi, dans lequel on a demandé à 1224 adultes américains dans quelle mesure ils se sentiraient en confiance pour vaincre certains animaux dans un affrontement non armé.

Les rats, les chats et les oies sont les moins menaçants pour les Américains, avec respectivement 72%, 69% et 61% de personnes pensant qu’ils pourraient gagner dans un duel, tandis que les chiens de taille moyenne arrivent en quatrième position – bien que seulement 49% des personnes soient confiantes de gagner le combat.

Les Américains étaient moins sûrs de pouvoir vaincre un aigle (30 %), un grand chien (23 %), un chimpanzé (17 %) et un cobra royal (15 %), et avaient encore plus de doutes en ce qui concerne les kangourous (14 %), les loups (12 %) et les crocodiles (9 %).

Les animaux que les Américains étaient le moins sûrs de pouvoir battre dans un combat étaient les gorilles, les éléphants et les lions – tous à égalité à 8 % – et les grizzlis (6 %).