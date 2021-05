Que sait-on du militaire Jürgen Conings, toujours traqué par toutes les forces disponibles belges ?

Entre 2017 et 2019, le militaire sera aussi connu des services de police et de justice. Des procès-verbaux sont dressés contre lui, dont au moins un pour le "port d'une arme prohibée" (une arme blanche) et un autre pour "menaces". Mais le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS, les renseignements militaires) ne recevra pas ces informations. Pas à l'époque, en tout cas. Il n'en a eu connaissance que très récemment.

Son habilitation de sécurité effectivement retirée après deux mois et demi

Toujours d'après La Dernière Heure, Le Soir et Knack, le SGRS a décidé, le 31 août dernier, de retirer au militaire son habilitation de sécurité, de niveau "secret" (le 2e le plus élevé), qui lui permet d'accéder à des bâtiments sensibles. Mais il faudra attendre près de 2 mois et demi plus tard - le 12 novembre - pour que le retrait soit effectif et notifié à l'intéressé.