Royaume-Uni : Après avoir disparu comme par magie, la grippe et la pneumonie sont de retour ! Elles font désormais plus de victimes que le coronavirus

Hé ! Les vaccins fonctionnent ! On vous l’avait dit ! Aujourd’hui, tout le monde meurt de la grippe.

Il est évident que ce ne sont pas les mêmes décès qui ont été attribués au coronavirus auparavant car ce sont deux virus différents, les médias nous rapportent la vérité honnêtement et on peut totalement faire confiance à la science.

Maintenant, nous sommes plus près de régler ce problème.

Il ne nous reste plus qu’à comprendre pourquoi les masques et la distanciation sociale fonctionnent contre le coronavirus mais pas contre la grippe, et nous serons de retour à l’ancienne normalité en un rien de temps.

Via le Daily Mail :

Les chiffres officiels ont révélé aujourd’hui que, pour la première fois depuis le début de la deuxième vague, les décès dus à la grippe et à la pneumonie sont plus nombreux que ceux dus au Covid en Angleterre et au Pays de Galles.

Les données de l’Office for National Statistics montrent que le virus a été mentionné sur 260 certificats de décès survenus au cours de la semaine se terminant le 23 avril, soit une baisse de 30 % par rapport à la semaine précédente.

Mais le Covid n’a été cité comme cause sous-jacente que pour 176 des victimes. À titre de comparaison, la grippe et la pneumonie sont à l’origine de 278 décès au cours de la même période de sept jours, mais sont mentionnées sur 1 203 certificats.

Le Covid a été la principale cause de décès au cours de la deuxième vague, faisant plus de 1 000 victimes par jour au plus fort de la crise en janvier.

Selon les experts, cette tendance s’explique par le succès de la campagne de vaccination, qui a permis de réduire le nombre de décès dus au Covid, ainsi que par la multiplication des mélanges, qui a entraîné une résurgence des infections à pneumonie.

[…]

Le professeur Lawrence Young, biologiste moléculaire à la Warwick Medical School, a déclaré que la grippe et la pneumonie étaient désormais à l’origine de plus de décès que le Covid en raison des vaccinations et des mesures d’assouplissement du confinement.