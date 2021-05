Seychelles, Maldives, les pays les plus vaccinés du monde battent tous les records de contamination

Big pharma et ses représentants de commerce nous doivent quelques explications, en mars les Seychelles franchissaient le cap des 60% de la population vaccinées, Israel est loin derrière. Aux Maldives le cap des 50% était lui aussi franchi . Les SEYCHELLES SONT ACTUELLEMENT A 70% DE VACCINES Aujourd’hui submergées par le covid elles sont sept fois plus touchées que l’Inde… Deux choses sont certaines :

Le passeport vaccinal est inutile si ce n’est dangereux

LES VACCINS N’EMPÊCHENT PAS LA CONTAMINATION ! Pour les formes graves il faut attendre pour savoir.

QUAND ILS FAISAIENT LES FIERS

Avant le moi de janvier, pas décès puis… ils ont vaccinés

L’archipel de l’Océan indien va atteindre le seuil de l’immunité collective grâce à la vaccination. Dès ce 25 mars, les touristes, y compris les non-vaccinés, devront seulement fournir un test PCR négatif pour profiter des plages paradisiaques.

MÊME SCENARIO POUR LES MALDIVES

Les Maldives proposent un forfait avec deux doses de vaccin pour faire revenir les touristes

ET MAINTENANT

«Malgré tous les efforts exceptionnels que nous déployons, la situation du Covid-19 dans notre pays est critique en ce moment, avec de nombreux cas signalés la semaine dernière», a déploré lundi la ministre de la Santé seychelloise, Peggy Vidot, lors d’une conférence de presse, dans des propos rapportés par Bloomberg, pour justifier l’instauration de ces mesures.

En trois jours, entre jeudi et samedi, près de 500 nouvelles contaminations ont été enregistrées, portant le nombre de cas actifs dans le pays à environ un millier. Sur l’ensemble de ces malades, 65 % n’ont pas été vaccinés ou ont reçu seulement une dose, et les 35 % restant se sont vus injecter les deux doses.

Les Seychelles ne pratiquent pas les traitements précoces

Les autorités de l’archipel situé au large de l’Afrique orientale, dans l’océan Indien, n’ont pas vraiment donné de raisons derrière cette flambée des infections, évoquant seulement le moindre respect des gestes barrières et les célébrations de Pâques. La question de l’efficacité des vaccins n’a pas été abordée.

Pourtant, elle est cruciale. Comment expliquer une telle hausse des cas alors que plus de 70 % des quelque 98.000 habitants de l’archipel (70% selon le site Our World in Data, 62,2 % selon Bloomberg) sont d’ores et déjà totalement vaccinés ? Soit davantage qu’en Israël, vu comme le champion mondial de la vaccination (58,5 % selon Our World in Data, 55,9 % selon Bloomberg). Pour leur campagne de vaccination, entamée en janvier, les Seychelles ont utilisé deux vaccins : le chinois Sinopharm et AstraZeneca

AUX MALDIVES ILS ONT FAIT CONFIANCE AU PFIZER

80 doses pour 100 habitants aux maldives

source : https://pgibertie.com