Une cyberattaque entraîne la suspension du plus grand oléoduc des États-Unis

Le plus grand oléoduc de la côte Est, et des États-Unis en général, a été interrompu vendredi après que son opérateur a eu du mal à maîtriser une cyberattaque qui menaçait ses systèmes. Selon le Wall Street Journal de samedi, le Colonial Pipeline, qui est le plus grand pipeline de produits raffinés des États-Unis (8 800 km), a interrompu son transit car la société a été obligée de mettre “certains systèmes hors ligne pour contenir la menace, qui a temporairement interrompu toutes les opérations du pipeline”. L’oléoduc serait toujours hors service au début de la journée de samedi.

Réseau de pipelines Colonial

Le réseau de Colonial est chargé de fournir du carburant provenant des raffineurs de la côte du Golfe à la plupart des États de l’est et du sud des États-Unis. Il représente plus de 2,5 millions de barils par jour d’essence, de diesel et de kérosène, ou d’autres produits raffinés transférés, soit 45 % de tout l’approvisionnement en carburant de la côte est. Il s’étend du Texas jusqu’au New Jersey, en passant par les États du sud.

“En ce moment, notre objectif principal est le rétablissement sûr et efficace de notre service et nos efforts pour revenir à un fonctionnement normal”, a déclaré la société basée à Alpharetta, en Géorgie. “Ce processus est déjà en cours, et nous travaillons avec diligence pour régler cette question et minimiser les perturbations pour nos clients.”

Les perturbations survenues plus tôt dans la journée de vendredi ont entraîné une baisse des prix au comptant de l’essence et du diesel sur la côte du Golfe, mais les effets à plus long terme sur les prix dépendront de la durée de la fermeture des lignes. Si la fermeture se prolonge pendant le week-end ou même au début de la semaine prochaine, il est très probable que les prix de l’essence s’envolent.

La dernière fois qu’il y a eu une fermeture importante des lignes de Colonial, c’était pendant l’ouragan Harvey en 2017, qui a fait grimper les prix de l’essence sur la côte du golfe du Mexique à leur plus haut niveau depuis cinq ans et ceux du diesel à un niveau proche de quatre ans.

Cette nouvelle cyberattaque contre une infrastructure américaine vitale aurait déjà vu les agences fédérales et les forces de l’ordre s’impliquer, aux côtés d’une société de cybersécurité tierce à laquelle Colonial a fait appel pour lancer une enquête. Certains des premiers détails de l’enquête suggèrent une attaque par rançongiciel, qui est rapportée comme suit :

Le Washington Post a rapporté que le rançongiciel a été utilisé dans l’attaque, citant deux responsables américains qu’il n’a pas identifiés. Il n’était pas clair si l’attaque avait été menée par des pirates informatiques de gouvernements étrangers ou par un groupe criminel, ont déclaré les responsables au Post. Dans les attaques par rançongiciels, les pirates cryptent généralement les fichiers informatiques d’une organisation et demandent ensuite le paiement d’une rançon pour débloquer les données.

Bien qu’à ce stade précoce de l’enquête, il semble qu’il y ait peu de coupables ou d’individus ou d’entités suspectés d’avoir mené l’attaque, on peut s’attendre à ce que l’administration Biden présente cette affaire comme un excellent exemple des raisons pour lesquelles son ambitieuse initiative de cybersécurité et de protection du réseau électrique est urgente et essentielle.

Cette enquête intervient également après le lancement, le 15 avril, par la Maison-Blanche, de sanctions visant des responsables et des entités russes pour leur implication présumée dans le piratage de SolarWinds. La nécessité d’une refonte de la cybersécurité et de la protection des réseaux d’infrastructures civiles et gouvernementales américaines est un thème majeur de cette administration, qui découle également du fait que les principaux démocrates ont rapidement accusé Moscou d’être responsable de presque tous les piratages informatiques qui ont visé des entreprises ou des agences américaines au cours des cinq dernières années, malgré l’absence fréquente de preuves quant aux parties responsables. Les Iraniens et les Chinois sont de plus en plus considérés comme les principaux acteurs malfaisants en matière de cybermenaces, aux côtés des Russes.

Cependant, comme l’a récemment admis un article de Wired sur le piratage des systèmes d’approvisionnement en eau d’Oldsmar, en Floride, où des produits chimiques ont été ajoutés à l’eau de la ville à des niveaux dangereux, il existe également de nombreux cas de pirates solitaires “non sophistiqués” capables de pénétrer parfois dans des systèmes trop exposés.

Mais il y a peu de doute que dans ce cas majeur de mise hors service du pipeline colonial, nous nous attendons à tout moment à entendre des cris de “Russes !” – avant même qu’une quelconque preuve soit rendue publique, si elle est présentée.