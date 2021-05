Une étude du MIT prouve que la distanciation sociale est une connerie

Après plus d’un an d’étude, les scientifiques du MIT ont conclu que distanciation sociale et règles d’occupation limitée sont totalement inutiles.

Une nouvelle étude, menée par les scientifiques du MIT et publiée cette semaine, révèle que la distanciation sociale d’environ deux mètres, ainsi que les débilités égrainées concernant les gestes barrières par les gouvernements de la plupart des pays dits civilisés n’ont pas fait grand-chose pour ralentir la propagation du virus Covid-19.

Car… finalement, la seule façon de réduire la propagation du Covid-19 est de ne pas foutre les pieds dans les zones très peuplées et dans les zones où les gens font de l’exercice intense, comme les gymnases, les lancers de nains arrosés à la bière & whisky, les concours de bisous avec la langue… ainsi que les compétitions de crachats de noyaux de cerises.

L’étude des courbes de déclarations de cas (même lorsqu’un Castex cache la sienne) montre que les États et les villes qui ont procédé à des confinements débiles (pléonasme) ont connu les plus fortes pointes de Covid-19. Ainsi l’Argentine, pays qui a le plus confiné au monde, sort en queue de peloton.