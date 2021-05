Une présentatrice de la BBC décède d'une thrombose quelques jours après avoir reçu l'AstraZeneca

L'une des présentatrices de la radio BBC Newcastle est décédée vendredi à l'âge de 42 ans. La BBC, citée par BFM, explique que "le rôle du vaccin AstraZeneca", dont elle avait reçu la première dose quelques jours plus tôt était "enquêté".

Selon sa famille, Lisa Shaw a dévelop pé "de graves maux de tête" et a été soignée "pour des caillots sanguins quelques jours après son premier vaccin" : "Elle a développé de graves maux de tête une semaine après avoir reçu son vaccin AstraZeneca." Les thromboses sont identifiées comme l'effet indésirable le plus grave des vaccins AstraZeneca par l'Agence européenne du médicament et il est réservé aux plus de 55 ans en France. Au contraire de l'Angleterre qui l'administre aux plus de 40 ans.

https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6368303/coronavirus-une-presentatrice-de-la-bbc-decede-dune-thrombose-quelques-jours-apres-avoir-recu-lastrazenec