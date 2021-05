USA: Dans certains états, une bonne bière et eu cash en échange d'une picouse

Alors que de plus en plus d’États aux Etats-Unis prévoient un pic de la demande en matière de vaccins et que des gouverneurs comme Gretchen Whitmer, du Michigan, trouvent des moyens subtils d’encourager les adultes réticents à s’y mettre, de nombreux États expérimentent l’offre de type carottes, voire d’une récompense financière.

Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a offert lundi une incitation financière de 100 dollars aux employés de l’État qui se font vacciner.

Pour bénéficier de cette incitation, les employés doivent fournir à leur bureau des ressources humaines une preuve de vaccination et s’engager à recevoir tous les rappels recommandés par les CDC dans les 18 mois suivant leur vaccination complète. La prime est rétroactive, de sorte que tous les employés de l’État qui ont déjà été complètement vaccinés recevront également la prime de 100 dollars.

“Avec ce programme d’incitation, nous encourageons davantage les employés de l’État à se faire vacciner afin de préserver leur santé et leur sécurité ainsi que celles de leur famille et de leur communauté”, a déclaré le gouverneur Hogan. “Des incitations comme celle-ci sont un autre moyen de renforcer l’importance de se faire vacciner, et nous encourageons vivement les entreprises de l’État à envisager d’offrir des incitations à leurs employés également. Ces vaccins sont sûrs et efficaces, ils sont gratuits et facilement accessibles, avec ou sans rendez-vous.”

Et afin de s’assurer que les participants au programme respectent tous les rendez-vous ultérieurs, l’État exigera le remboursement des 100 dollars à toute personne qui n’aura pas reçu son rappel ou toute autre dose nécessaire pour combattre les souches mutantes.

Sur le flanc nord du Maryland, le New Jersey a proposé sa propre approche de l’incitation en offrant aux adultes de plus de 21 ans une bière gratuite (dans toute brasserie participante) sur présentation d’une preuve de vaccination.

L’incitation financière pour les employés de l’État n’est pas la seule stratégie utilisée dans le Maryland. La ville de Baltimore a suscité des rires dans tout le pays lorsqu’elle a dévoilé une nouvelle campagne publicitaire destinée à encourager les jeunes adultes à se faire vacciner.

Le message, selon lequel les adultes devraient être vaccinés avant de recommencer à socialiser, a fait l’objet de moqueries parce que l’annonce ressemble à une affiche pour un refuge pour femmes, comme si le personnage de “Debra” dans l’annonce était impliqué dans une situation de violence domestique avec son petit ami.

D’autres ont qualifié l’annonce d’idiote.

Après avoir atteint un pic de 4 millions de doses par jour au début du mois d’avril, le nombre de doses administrées par jour a diminué de près de moitié, pour atteindre un peu plus de 2 millions de doses par jour au début du mois de mai.

En attendant de voir si d’autres États suivront les traces du Maryland, nous aimerions savoir si cette mesure s’appliquera rétroactivement aux employés de l’État qui ont déjà été entièrement vaccinés ?