Voici les 50 plus grands “influenceurs” des médias sociaux au monde

Dans le monde numérique moderne, la portée des médias sociaux est synonyme de pouvoir.

Les personnes qui ont le plus d’abonnés sur Twitter, par exemple, disposent d’une plateforme massive pour diffuser leurs messages, tandis que celles qui ont un grand nombre d’abonnés engagés sur Instagram sont le partenaire sponsor idéal d’un annonceur.

Les médias sociaux peuvent également être un facteur d’égalisation du pouvoir. Comme le note Omri Wallach, de Visual Capitalist, s’il est vrai que de nombreuses célébrités peuvent se targuer d’avoir un grand nombre d’abonnés sur toutes les plateformes, les médias sociaux ont également permis à des personnalités jusqu’alors inconnues de transformer leur célébrité sur YouTube ou TikTok en un véritable pouvoir de star et d’influence.

Qui a la plus grande portée dans l’ensemble de l’univers des médias sociaux ? Au lieu de chercher à savoir qui a le plus d’abonnés sur Instagram, Twitter ou d’autres réseaux, nous avons classé les personnalités les plus suivies sur toutes les grandes plateformes confondues.

Qui a le plus d’abonnés sur les médias sociaux ?

Nous avons analysé des centaines de comptes les plus suivis sur plusieurs plateformes afin de déterminer les principaux influenceurs sur les médias sociaux en avril 2021.

Parmi les sources utilisées, citons les traqueurs du plus grand nombre d’abonnés sur Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch et TikTok, vérifiés directement sur le site et avec le traqueur de médias sociaux Socialblade.

Les résultats ? Un top 50 des influenceurs des médias sociaux composé d’athlètes, de musiciens, de politiciens et d’autres personnalités.

Sans surprise, les célébrités règnent en maître sur les médias sociaux. En avril 2021, la superstar du football Cristiano Ronaldo était la personne la plus suivie sur les médias sociaux, avec près de 500 millions d’abonnés au total.

Mais il existe d’autres faits marquants, comme la portée mondiale de la musique. Avec des bases de fans importantes et variées, les artistes représentent la moitié des 50 plus grands abonnements sur les médias sociaux.

Il convient également de noter la puissance d’Instagram, qui était la plus grande plateforme pour 67 % des 50 premiers influenceurs de médias sociaux. Cela inclut des célébrités difficiles à catégoriser comme les Kardashian et les Jenny, qui ont transformé la télé-réalité et la célébrité des médias sociaux en empires commerciaux et médiatiques.

Le plus grand nombre d’abonnés sur Twitter, TikTok et YouTube

Cependant, les célébrités ne sont pas les seules à dominer les médias sociaux.

Parmi les personnalités qui ont commencé sur une plateforme de médias sociaux et qui ont développé un suivi massif, citons Charli D’Amelio, la star la plus suivie de TikTok, et les YouTubers Whindersson Nunes Batista, Germán Garmendia et Felix “PewDiePie” Kjellberg.

Les hommes politiques ont également été des influenceurs de premier plan. L’ancien président américain Barack Obama est celui qui a le plus d’abonnés sur Twitter, et le Premier ministre indien Narendra Modi a plus de 175 millions d’abonnés sur les médias sociaux.

L’ancien président américain Donald Trump aurait également figuré sur la liste avec plus de 140 millions d’abonnés sur les médias sociaux avant d’être banni de plusieurs plateformes le 8 janvier 2021.

Un regard générationnel sur l’influence des médias sociaux

Si les générations plus âgées ont dû s’adapter aux plateformes de médias sociaux, les jeunes générations ont grandi à leurs côtés. En tant que mesure de l’importance culturelle, cela donne aux générations X, Millennials et Zoomers une avance rare sur les générations plus âgées.

Les Millennials, en particulier, se taillent la part du lion dans ce top 50 :

L’âge moyen des 50 principaux influenceurs était d’un peu plus de 37 ans.

Dans notre indice de pouvoir générationnel (GPI), qui mesure la part de pouvoir que les générations détiennent dans diverses catégories, les plateformes numériques étaient un domaine clé d’où les Millennials tiraient leur pouvoir et leur influence. Dans l’ensemble, les baby-boomers – et, dans une moindre mesure, la génération X – continuent de dominer la plupart des domaines de la société actuelle.

L’influence des médias sociaux, à l’avenir

Comme la plupart des fans et des annonceurs le savent, les comptes et les adeptes des médias sociaux ne sont pas tous homogènes.

De nombreux influenceurs ayant un nombre relativement faible d’abonnés bénéficient d’un engagement plus constant, ce qui leur permet d’exiger des tarifs publicitaires élevés.

À l’inverse, la plupart des plateformes de médias sociaux doivent faire face à une surabondance de faux comptes ou de bots qui gonflent le nombre d’abonnés, ce qui a un impact sur tout, des célébrités aux politiciens en passant par les personnalités et les entreprises.

Quoi qu’il en soit, les médias sociaux sont devenus une plateforme (ou une tribune) incontournable pour les influenceurs culturels d’aujourd’hui. Des milliards de personnes se tournent vers les médias sociaux pour s’informer, s’engager, faire des recommandations et se divertir, et de nouvelles plates-formes voient le jour en permanence.