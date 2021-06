Partagé sous la forme d'un enregistrement vocal sur Facebook, Instagram et Twitter, un homme non identifié dit avoir parlé à un « ami qui est pilote de BA » et explique « les choses deviennent folles » après le décès de trois collègues pilotes (ici, ici et ici).



« Le troisième pilote de BA est mort au cours des sept derniers jours, oui ? Troisième pilote mort la semaine dernière », explique l'homme entendu dans l'enregistrement. « Les deux premiers gars avaient la quarantaine et la cinquantaine ; ce type, au milieu de la trentaine, parfaitement en forme, sans conditions sous-jacentes. Il reçoit son deuxième jab et il est mort en quelques jours, exactement la même chose avec les deux premiers.



« Pour cette raison, BA est maintenant en crise avec le gouvernement sur l'opportunité d'autoriser les pilotes vaccinés à voler. Le problème avec cela, bien sûr, est qu'environ 80 %, selon mon ami de BA, 80 à 85 % ont été injectés. »



L'homme poursuit en disant que seulement « 10 % des pilotes seront en mesure de voler », qu'il s'agit d'un « problème grave ».



Reuters a présenté les revendications à British Airways, qui a déclaré qu'elles n'étaient pas fondées et qu'aucun travail de ce type n'était en cours avec le gouvernement.



Le porte-parole a toutefois confirmé l'authenticité des quatre livres de condoléances, car quatre pilotes de compagnie étaient récemment décédés.



« Nos pensées vont à leur famille et à leurs amis », ont-ils déclaré, ajoutant qu'aucun des décès n'était lié aux vaccins.



Dans une déclaration à Reuters, la Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) du Royaume-Uni a également nié de tels pourparlers de crise avec le transporteur aérien phare britannique.



« Nous n'avons pas été informés du décès de pilotes de BA après avoir reçu le vaccin Covid-19 et n'avons pas eu de discussions avec BA ou d'autres compagnies aériennes sur la façon d'empêcher les pilotes de voler après avoir reçu le vaccin COVID-19 », a déclaré le Dr. Sarah Branch, directrice de la vigilance et de la gestion des risques des médicaments pour la MHRA. « Il n'y a actuellement aucune restriction sur l'aviation ou d'autres industries et activités après la vaccination. » (

Source

- Ajout de ce qui est mis en anglais.)