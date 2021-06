Arrêt cardiaque d'Eriksen : Simon Kjaer, capitaine du Danemark et immense champion

Au milieu de la stupeur générale, l'action du capitaine du Danemark a peut-être été décisive pour sauver la vie de son coéquipier.

Simon Kjaer (à droite) s'est montré héroïque après le malaise de son coéquipier Christian Eriksen, durant le match de l'Euro 2020 entre le Danemark et la Suède. Il s'est notamment empressé de secourir le milieu de terrain, avant de mobiliser leurs coéquipiers et de donner des nouvelles rassurantes à la compagne de son partenaire.

FOOTBALL - Il a couru parce qu’une vie en dépendait. Ce samedi 12 juin, à la 43e minute de la rencontre de l’Euro 2020 qui opposait le Danemark à la Finlande, Simon Kjaer est peut-être la personne qui a le plus vite pensé à l’impensable et a réagi en conséquence sur la pelouse du Parken Stadium de Copenhague.

Alors positionné en défense centrale, il a vu, loin sur l’aile gauche, son coéquipier Christian Eriksen s’effondrer brutalement, les yeux révulsés, sans avoir subi aucun contact au préalable. Le jeune homme de 29 ans venait de subir un malaise qui le laissait inconscient.

Le bon réflexe de Kjaer

C’est là que le capitaine du Danemark et défenseur de l’AC Milan, a compris qu’il fallait lui venir en aide au plus vite, se lançant dans une chevauchée de cent mètres pour aller secourir son coéquipier. Avec le bon réflexe, celui de lui tenir le cou pour l’empêcher de s’étouffer en avalant sa langue, comme l’ont relaté plusieurs médias danois dont B.T.

Comme Simon Kjaer, plusieurs joueurs finlandais ont rapidement compris que quelque chose n’allait pas après la chute la tête la première d’un Christian Eriksen complètement inanimé. En compagnie du milieu danois Thomas Delaney, ils ont tous fait de grands gestes aux médecins présents en bord de pelouse pour qu’ils interviennent; ils sont arrivés 23 secondes après qu’il s’est écroulé. C’est le staff médical de l’équipe du Danemark qui s’est chargée de l’intervention, en compagnie des services médicaux mobilisés par l’UEFA pour le tournoi.

Resté auprès d’Eriksen jusqu’à ce que les secours prennent le relai, Simon Kjaer a ensuite rameuté toute son équipe pour former un cercle autour de leur partenaire évanoui et ainsi offrir un minimum d’intimité aux médecins, aussi loin que possible du regard des 16.000 supporters et des caméras de télévision. Solidaires, se tenant les uns les autres par la taille ou les épaules, certains tournant le dos à la scène ou pleurant à chaudes larmes, les joueurs danois ont été maintenus en rang par leur capitaine jusqu’à l’évacuation du milieu de terrain.

Le massage cardiaque qui sauve

Pendant ce temps-là, les services de secours parvenaient à réanimer Christian Eriksen en lui prodiguant notamment un long massage cardiaque et en ayant recours à un défibrillateur. Le geste qui sauve. “S’il n’avait pas été pris en charge rapidement par les équipes médicales sur place, il serait mort. Chaque seconde compte pour être pris en charge, massé et pour assurer l’oxygénation du cerveau”, indique à L’Équipe Laurent Chevalier est coprésident du club des cardiologues du sport. Il avance que sans réanimation dans les quatre minutes, les chances de survie sont très réduites.

Après avoir finalement raccompagné son coéquipier -revenu à lui sur son brancard- jusqu’au tunnel du stade en lui évitant encore les regards à l’aide de grands draps blancs, Simon Kjaer s’est ensuite attaché à rassurer les personnes présentes en bord de terrain, à commencer par la compagne de Christian Eriksen, Sabrina Kvist Jensen. Descendue en larmes jusqu’au terrain alors que la stupéfaction s’emparait du stade, la jeune femme a ainsi pu obtenir des nouvelles de son ami, par la voix de Simon Kjaer, donc, et du gardien Kasper Schmeichel.

Après de très longues minutes d’attente, l’UEFA et la Fédération danoise de football ont finalement annoncé que l’état de Christian Eriksen, transporté à l’hôpital, était stabilisé. D’après la fédération, il était même “réveillé” et subissait des examens médicaux dans l’un des principaux établissements de santé de la capitale danoise.

Dans la soirée lors d’une conférence de presse, le médecin de l’équipe du Danemark Martin Boesen est revenu sur son intervention durant le match:

“On a été appelé sur le terrain quand Christian s’est effondré, je ne l’avais pas vu moi-même tomber, mais c’était clair qu’il était inconscient. Quand on est arrivé près de lui, il était sur le côté, il respirait et je pouvais sentir son pouls, mais soudain, tout a changé et comme tout le monde a pu le voir, on a commencé à lui faire un message cardiaque. L’équipe médicale (du tournoi) est vite arrivée et avec leur aide, on a fait ce qu’on devait faire. On a réussi à faire ‘revenir’ Christian.”

Martin Schoots, l’agent du joueur, a lui confirmé auprès de la télévision néerlandaise NOS que son protégé était désormais “sûrement hors de danger”, qu’il était “conscient et capable de parler”. Sans aucun doute le résultat de la réaction héroïque de certaines des personnes présentes à ces côtés dans le stade de Copenhague ce samedi 12 juin.