Aux États-Unis, un fusil à pompe offert pour un vaccin inoculé

Offrir un fusil à pompe pour une injection de vaccin reçue ? C’est la curieuse idée de loterie que la Virginie-Occidentale propose pour lutter contre la méfiance contre le vaccin. Car le phénomène ne touche pas que la France. Dans certains États américains, il faut lancer des loteries avec plusieurs millions $ de gains pour convaincre les plus réticents. Et un taux de réussite assez faible…

En Virginie Occidentale, les pouvoirs publics proposent 5 fusils à pompe et 5 fusils de chasse à gagner à la loterie pour ceux qui acceptent de se faire vacciner. Le premier tirage au sort aura lieu le 20 juin, jour de la Fête des Pères. Mais d’autres tirages sont prévus tout au long de l’été. En outre, la Virginie Occidentale offre d’autres lots hallucinants pour convaincre les réticents : des bourses d’études complètes, des camions personnalisés et des permis de chasse et de pêche à vie, mais aussi un lot de 1 million $.

Pour ceux qui, entre 16 et 35, acceptent une vaccination complète, l’État propose 100 $ d’obligations d’épargne ou de cartes-cadeaux.

Cette stratégie vise à augmenter le taux de vaccination dans l’État, qui est le plus bas des USA. 51% de la population y a reçu au moins une dose, et 41% une vaccination complète. Des chiffres supérieurs à la situation française, mais qui agacent les pouvoirs publics américains.

Un phénomène généralisé outre-Atlantique

La Virginie Occidentale n’est pas le seul État à pratiquer ce système de loterie pour améliorer le taux de vaccination. Loin de la propagande relayée en France selon laquelle les Américains seraient largement vaccinés, beaucoup d’États rencontrent des difficultés pour remplir les salles d’attente.

Cette méfiance des Américains oblige à multiplier ces loteries. Dans l’Illinois, l’État offre une séance de 100 tirs gratuite pour ceux qui se dévouent à subir le vaccin. L’Ohio et l’Oregon offrent également un million $ à la loterie. Dans le New Jersey, l’État offre des bières…

Selon les sondages, ce sont surtout les électeurs du parti républicain qui hésitent à se faire vacciner

