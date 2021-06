Bill Gates, vaccinations, micropuces et brevet 060606

Il existe de nombreuses théories de conspiration – certains croient que les reptiliens dirigent le gouvernement américain et d’autres croient que Coca-Cola utilise le sang des bébés chrétiens pour produire ses boissons gazeuses. Il y a des gens qui ont vu des « chemtrails » et d’autres qui préconisent de porter des chapeaux d’aluminium en regardant la télévision pour se protéger des ondes destructrices de lavage de cerveau. Souvent, les prophéties de l’Écriture sont interprétées comme un commentaire sur une découverte ou un événement technologique. Mais il existe aussi des faits rationnels qu’il n’est pas logique de nier parce qu’ils sont documentés. Il s’agit notamment de l’existence du club Bilderberg, du projet MK-Ultra de la CIA et du financement par l’Open Society de Soros d’activités politiques douteuses dans un certain nombre de pays.

Le cas décrit ci-dessous se rapporte à un fait officiellement documenté, bien qu’il ait quelque chose de plutôt « biblique ». Le brevet WO/2020/060606 a été enregistré le 26 mars 2020. La demande de brevet a été déposée par Microsoft Technology Licensing, LLC, dirigée par Bill Gates, le 20 juin 2019 et, le 22 avril 2020, le brevet a obtenu le statut international. Le titre du brevet est : « Système de crypto-monnaie utilisant les données d’activité corporelle ».

Alors, quelle est cette invention que les gens de Microsoft ont décidé de breveter ? Le résumé de la demande de brevet en ligne indique :

« L’activité du corps humain associée à une tâche fournie à un utilisateur peut être utilisée dans un processus de minage d’un système de crypto-monnaie. Un serveur peut fournir une tâche à un dispositif d’un utilisateur qui est couplé de manière communicative au serveur. Un capteur couplé de manière communicative à ou compris dans le dispositif de l’utilisateur peut détecter l’activité corporelle de l’utilisateur. Les données d’activité corporelle peuvent être générées sur la base de l’activité corporelle détectée de l’utilisateur. Le système de crypto-monnaie couplé de manière communicative au dispositif de l’utilisateur peut vérifier si les données d’activité corporelle satisfont à une ou plusieurs conditions définies par le système de crypto-monnaie, et attribuer des crypto-monnaies à l’utilisateur dont les données d’activité corporelle sont vérifiées. »

En d’autres termes, une puce sera insérée dans le corps qui surveillera l’activité physique quotidienne d’une personne en échange de crypto-monnaie. Si les conditions sont remplies, alors la personne reçoit certains bonus qui peuvent être dépensés pour quelque chose.

Une description détaillée de l’ « invention » fournit 28 concepts sur la façon dont le dispositif pourrait être utilisé.

Elle fournit également une liste de pays auxquels l’invention est destinée. Il s’agit essentiellement de tous les membres des Nations unies et de quelques organisations régionales spécifiées séparément – l’Office européen des brevets, l’Organisation eurasienne des brevets et deux organisations africaines de protection de la propriété intellectuelle.

Bien que l’insertion de micropuces dans le corps n’ait rien de nouveau – le programme maçonnique d’identification des jeunes enfants fonctionne depuis un certain temps aux États-Unis, et les personnes se qualifiant de cyborgs arborent divers implants – l’implication de Microsoft est intéressante. Et pourquoi le brevet a-t-il reçu le numéro de code 060606 ? S’agit-il d’une coïncidence ou d’un choix délibéré de ce qui est désigné dans le livre de l’Apocalypse comme le nombre de la bête [diable]?

Le nom de Bill Gates est constamment mentionné ces jours-ci en rapport avec ses intérêts dans les entreprises pharmaceutiques, les vaccinations et le financement de l’OMS. Bien que les médias mondialistes tentent de présenter Bill Gates comme un grand philanthrope et de le protéger des attaques et des critiques par tous les moyens possibles, il est peu probable qu’ils puissent dissimuler tout un réseau de connexions.

L’entreprise de Bill Gates est impliquée dans un autre projet – le projet d’identification numérique ID2020 Alliance. Sur la page d’accueil du site, on peut lire que le projet s’intéresse à la question des droits numériques depuis 2016. En 2018, l’Alliance a travaillé avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Outre Microsoft, l’Alliance comprend la Fondation Rockefeller, le studio de design IDEO.org (dont les bureaux sont situés à San Francisco et à New York), le cabinet de conseil Accenture et Gavi, l’Alliance pour les vaccins – une société qui promeut et distribue activement divers vaccins dans le monde. Le secrétariat de l’Alliance est basé à New York.

Il est révélateur que Gavi, the Vaccine Alliance couvre principalement les pays d’Afrique et d’Asie. En Europe, l’organisation n’est active qu’en Albanie, en Croatie, en Moldavie et en Ukraine, et, dans le Caucase, en Géorgie, en Arménie et en Azerbaïdjan. Gavi, l’Alliance du Vaccin a également des liens avec la Fondation Bill & Melinda Gates, le Groupe de la Banque Mondiale, l’Organisation Mondiale de la Santé et l’UNICEF. Tous ces organismes figurent sur la liste des partenaires fondateurs !

Depuis février 2020, Gavi, l’Alliance pour les vaccins, se concentre sur la pandémie de coronavirus. Le PDG de l’organisation est le Dr Seth Berkley. Bien que le siège de Gavi, l’Alliance pour les vaccins soit à Genève, Berkley lui-même, épidémiologiste de formation, est originaire de New York. Depuis la fin des années 1980, il a travaillé pendant huit ans à la Fondation Rockefeller et est membre du Council on Foreign Relations. Il est également membre du conseil consultatif de l’Acumen Fund, basé à New York.

Ainsi, un autre lien a été trouvé. Il est probablement préférable de laisser les interprétations théologiques du numéro de brevet aux experts en religion, mais il est clair qu’il existe des liens étroits entre des organisations et des entreprises comme la Fondation Rockefeller, Microsoft, le lobby pharmaceutique et le Groupe de la Banque mondiale, sans parler des fournisseurs de services secondaires.

Ils essaient de jouer le rôle d’un gouvernement supranational en mettant constamment l’accent sur le fait que, de nos jours, les gouvernements nationaux ne peuvent pas faire face seuls aux épidémies, aux maladies, aux famines, etc. Mais, comme la Chine l’a montré, ils le peuvent.

L’Occident ne peut et ne veut pas le reconnaître, en grande partie parce qu’il ne veut pas partager le pouvoir. Ainsi, les médias mondialistes poursuivront leurs campagnes d’information, où le blâme sera placé n’importe où sauf sur l’Occident. Il est révélateur qu’en ce moment même, alors que des informations supplémentaires sur le coronavirus commencent à émerger, les fausses histoires sur le rôle de la Chine dans l’épidémie se multiplient et les statistiques sont manipulées.

Leonid Savin

Source de l’image en vedette : Oriental Review

Article original en anglais :

Bill Gates, Vaccinations, Microchips, and Patent 060606, publié sur Global Research, le 12 mai 2021.

L’article en anglais a été publié initialement sur le site Oriental Review

Traduction par Maya pour Mondialisation