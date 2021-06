Covid - L'incroyable dérapage du journaliste de BFM TV et RMC, Emmanuel Lechypre, qui veut envoyer les policiers chercher ceux qui refusent le vaccin et de les vacciner de force

C'est une séquence totalement surréaliste à laquelle on a pu assister hier en direct sur RMC Story. Le journaliste de BFM TV et RMC, Emmanuel Lechypre a littéralement pété les plombs en direct sur l'antenne à propos de ceux qui refusent de se faire vacciner. Pour lui, il faut désormais employer des méthodes dures contre les réfractaires en les vaccinant de force, quitte à aller les chercher avec des policiers et en leur mettant les menottes. Ces propos exacts font froid dans le dos : "On vous vaccinera de force, moi je vous ferai emmener par deux policiers au centre de vaccination. Faut aller les chercher avec les dents et avec les menottes s’il le faut !"

Face à ces propos, Laurent Neumann qui est face à lui sur le plateau hésite entre la stupeur et le rire: "Vous n'êtes pas sérieux, j'espère ?" lui lance alors le journaliste politique. "Je suis très sérieux" répond sans se démonter Emmanuel Lechypre.

Sur Twitter, c'est un déferlement de protestation contre le journaliste.

L’éditorialiste de la chaîne Emmanuel Lechypre avait déjà présenté ses excuses en avril 2020 sur Twitter, après avoir lancé une “remarque totalement déplacée” en direct lors d’une séquence sur l’épidémie de Covid-19. Ce jour là, en début de matinée, BFMTV diffusait les images, très solennelles, de l’hommage silencieux de la Chine à ses plus de 3300 morts du coronavirus lorsque les téléspectateurs ont pu entendre la phrase suivante chuchotée à l’antenne: “ils enterrent des Pokémon”.