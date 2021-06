Cristiano Ronaldo fait chuter le cours de Coca-Cola en bourse avec un simple petit geste

La bourse est de plus en plus soumise aux propos que peuvent faire les personnes influentes sur certaines marques. Nous avons déjà parlé du cas de la chute du cours du Bitcoin apres les tweets d'Elon Musk. C’est maintenant au tour de Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de l'Euro, de faire chuter le cours de Coca Cola avec un simple geste en conférence de presse. Le joueur est très sérieux sur son hygiène de vie, et il le fait savoir.



Cristiano Ronaldo ne veut pas de Coca Cola pour se rafraîchir en conférence de presse



Lors d’une conférence de presse ce lundi, avant le match Portugal-Hongrie, il a déplacé deux bouteilles de Coca-Cola qui se trouvaient devant lui, pour les mettre hors de sa vue. La star portugaise s'est assise, a vu les deux bouteilles de boissons gazeuses et les a éloignées avec mépris, comme s’il s'agissait de produits toxiques ou interdits. Il a immédiatement pris une bouteille d'eau et a dit aux caméras : « De l'eau ! », en laissant comprendre que la bonne chose à faire est de boire de l'eau. Le journal sportif espagnol Marca a vite fait la relation entre ce geste et des pertes d'un milliard de dollars pour Coca-Cola en bourse. Le geste de mettre les bouteilles de côté a provoqué une chute brutale de 1,6 % du cours de la société en bourse. Et sur le plan économique, la valorisation de Coca-Cola est passée de 242 milliards de dollars à 238 milliards de dollars. Des pertes totales estimées à 4 milliards de dollars.



Cristiano Ronaldo, un père de famille qui protège ses enfants du Coca Cola



Cristiano Ronaldo a déjà déclaré dans des interviews être soucieux de la bonne alimentation de ses enfants. "Je suis dur avec mon fils. Parfois, il boit du Coca et du Fanta, et il mange des chips et il sait que je n'aime pas ça", avait-il déclaré.



Pogba suit l’exemple



Ce geste a bien sûr été repéré partout dans le monde et par d’autres footballeurs qui suivent son exemple. Paul Pogba a également commencé sa conférence de presse en faisant attention aux bouteilles qui se situent dans le champ de la caméra. Comme Cristiano Ronaldo, il n’a pas hésité à faire disparaître sous le bureau la bouteille de bière Heineken qui se trouvait devant lui, même s’il s’agissait d’une bouteille de bière sans alcool. Un épisode sans précédent pour les sponsors de l'Euro 2020.