Des chercheurs affirment que l’effondrement de l’écosystème océanique dévastera l’humanité dans 25 ans

L’acidification croissante des océans – un effet secondaire particulièrement dangereux des émissions de gaz à effet de serre – pourrait entraîner l’effondrement du réseau alimentaire mondial et la dévastation totale de l’humanité en l’espace de quelques décennies seulement, selon un nouvel article alarmant.

L’article, rédigé par deux entrepreneurs et chercheurs affiliés à l’université d’Édimbourg et travaillant à l’accès à l’eau potable, affirme que même une légère augmentation de l’acidité entraînera de profonds changements dans les écosystèmes océaniques, changements qui auront ensuite des ramifications mondiales.

Dissolution

L’argument central du duo se résume au fait qu’un océan plus acide pourrait dissoudre certains des composés qui composent des organismes comme le plancton et les récifs coralliens, ainsi que les matériaux dont ils ont besoin pour survivre. Et si d’autres espèces finissent par prendre leur place, les formes de vie capables de survivre à des conditions plus rudes sont bien moins aptes à fournir la base du réseau alimentaire, ce qui signifie que le phénomène éradiquerait un approvisionnement alimentaire majeur. À la fin de cette réaction en chaîne, les chercheurs affirment que l’approvisionnement alimentaire de quelque 3 milliards d’êtres humains pourrait disparaître complètement.

Les effets du changement climatique sur les océans font déjà des ravages sur la planète, mais certains aspects de l’article doivent être pris avec un grain de sel. Les auteurs font un certain nombre d’affirmations qui font sourciller et qui ne sont pas citées, notamment que des microbes toxiques empoisonneront l’atmosphère lorsque des vents puissants les feront sortir de l’océan et se retrouver dans l’air.

Pourtant, si l’on met de côté les affirmations douteuses occasionnelles, l’article lance un terrible avertissement pour l’avenir de la planète. Compte tenu de la difficulté de surveiller les microbes océaniques dont dépend la planète – et donc de la faiblesse de cette surveillance – l’article affirme que nous devons faire le ménage aujourd’hui si nous voulons que les générations futures aient une chance de s’en sortir.

Traduction de Futurism par Aube Digitale