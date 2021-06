Emmanuel Macron s'est fait claqué

Selon nos informations, qui confirment celles du Figaro, les deux suspects – l’agresseur ainsi qu’un homme interpellé en sa compagnie – se nommeraient Damien T. et Arthur C. Tous deux seraient âgés de 28 ans et originaires de la petite commune drômoise de Saint-Vallier, voisine de Tain-l’Hermitage. Tous deux sont « inconnus de la justice », a précisé le procureur de la République de Valence, Alex Perrin.