Fauci Mails: Un e-mail montre que Fauci SAVAIT en mars 2020 que 99% des morts dus au COVID en Italie avaient d’autres maladies

Apparemment, les NIH/NIAID savaient que 99% des personnes décédés du COVID en Italie avaient d’autres maladies.

The Gateway Pundit rapporte cette information depuis plus d’un an maintenant.

En avril 2020, TGP (The Gateway Pundit) a signalé que seulement 1% des victimes du coronavirus n’avaient pas d’autres problèmes de santé graves.

Via Information Is Beautiful.

En août, Joe Hoft, du site The Gateway Pundit, a rapporté que le CDC avait admis sur son site web que seuls 6 % des 153 504 décès dus au coronavirus à l’époque étaient en fait exclusivement dus au coronavirus. Les 94 % restants souffraient de deux ou trois maladies ou affections graves et l’écrasante majorité d’entre eux étaient d’un âge avancé.

Le président Trump a retweeté ce rapport factuel du TGP qui a ensuite été signalé par les géants de la technologie.



Les géants de la technologie l’ont qualifié de « fake news ».

Mais grâce à la publication du courriel de Fauci mardi, nous savons maintenant que le Dr Fauci avait cette information en mars 2020.



Fauci a ignoré cette information.

Et Fauci a menti au public américain et a détruit l’économie américaine, des dizaines de milliers d’entreprises et des millions de vies.

Mais le Dr Fauci n’a jamais pris la peine de communiquer cette information lors de ses innombrables apparitions dans les médias.

Via un email de Fauci de mars 2020.