Féminité toxique : La plupart des cosmétiques contiennent des produits chimiques qui nuisent à la fertilité et provoquent des cancers

Via Daily Mail :

Selon une nouvelle étude, plus de la moitié des cosmétiques populaires vendus aux États-Unis et au Canada sont susceptibles de contenir des niveaux élevés de produits chimiques toxiques appelés substances polyfluoroalkyles (PFAS).

Des chercheurs de l’Université Notre Dame ont testé plus de 200 produits, dont des anticernes, des fonds de teint, des produits pour les yeux et les sourcils et des produits pour les lèvres, et ont trouvé des traces de PFAS dans environ la moitié (52 %) d’entre eux.

Il est inquiétant de constater que des recherches antérieures ont établi un lien entre certains PFAS et toute une série de problèmes de santé, notamment le cancer du rein, le cancer des testicules, l’hypertension, les maladies thyroïdiennes, l’insuffisance pondérale à la naissance et l’immunotoxicité chez les enfants.

Le professeur Graham Peaslee, qui a dirigé l’étude, a déclaré : « Les PFAS sont des produits chimiques persistants : lorsqu’ils pénètrent dans la circulation sanguine, ils y restent et s’accumulent.

Il existe également un risque supplémentaire de contamination de l’environnement lié à la fabrication et à l’élimination de ces produits, qui pourrait affecter beaucoup plus de personnes ».

Selon le National Institute of Environmental Health Sciences, les PFAS constituent un groupe important, complexe et en constante expansion de produits chimiques manufacturés qui sont largement utilisés pour fabriquer divers types de produits quotidiens.

Ils expliquent : « Par exemple, ils empêchent les aliments de coller aux ustensiles de cuisine, rendent les vêtements et les tapis résistants aux taches et créent des mousses anti-incendie plus efficaces. Les PFAS sont utilisés dans des industries telles que l’aérospatiale, l’automobile, la construction, l’électronique et l’armée ».

Dans l’étude, l’équipe a testé plus de 200 cosmétiques pour détecter la présence de fluor – un indicateur de l’utilisation de PFAS dans le produit.

Leur analyse a révélé que 56 % des fonds de teint et des produits pour les yeux, 48 % des produits pour les lèvres et 47 % des mascaras contenaient des niveaux élevés de fluor.

En particulier, les produits annoncés comme « longue durée » et « résistants à l’usure » présentaient des niveaux élevés, ce qui n’est pas surprenant, selon l’équipe, étant donné que les PFAS sont souvent utilisés pour leur résistance à l’eau et leurs propriétés filmogènes.

Plus inquiétant encore, 29 produits ont fait l’objet de tests plus poussés, qui ont révélé la présence de 13 PFAS, alors qu’un seul de ces articles mentionnait les PFAS comme ingrédient.

Le professeur Peaslee a déclaré : « C’est un signal d’alarme. Nos mesures indiquent une utilisation généralisée des PFAS dans ces produits – mais il est important de noter que l’ampleur de l’utilisation des produits chimiques fluorés dans les cosmétiques est difficile à estimer en raison de l’absence d’exigences strictes en matière d’étiquetage dans les deux pays ».