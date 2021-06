Français, belges... Des athlètes vaccinés allant aux J.O constatent une forte baisse des performances

Le cas du sprinter médaillé français Christophe Lemaître dont les performances sportives ont chuté depuis sa vaccination anti-Covid – au point de probablement lui faire perdre la possibilité de représenter la France aux prochains Jeux olympiques – est loin d’être un phénomène isolé. En Belgique, c’est Jacques Borlée, coach des Belgian Tornados, qui tire la sonnette d’alarme depuis plusieurs semaines.

« On a des gros problèmes avec la vaccination. Sur le premier vaccin, pendant dix jours, on est en perte de puissance entre 10 et 20% et pour la deuxième dose, on a aussi une perte de puissance plus longue, on parle de 21 jours. C’est une grande difficulté par rapport aux athlètes. Et on voit vraiment une perte de puissance chez tous les athlètes qui ont été vaccinés. Nous n’avions pas du tout été informés qu’une baisse de performances accompagnait le processus de vaccination », déclarait Jacques Borlée à la mi-mai sur le plateau de la chaîne de télévision belge LN24, déplorant les baisses de performances de ses athlètes après la vaccination et le manque d’information à ce propos.

Une semaine plus tard, Jacques Borlée, était présent sur le plateau de « C’est pas tous les jours dimanche » pour renouveler son inquiétude concernant la vaccination des sportifs.

Marc Francaux, professeur de physiologie de l’exercice à l’UCL, confirmait également cette possibilité : « Il n’y aucune étude scientifique qui prouve cela de manière irréfutable mais un nombre d’observations laissent à penser que certains athlètes sont impactés », explique-t-il. « Cela n’est pas étonnant au vu du fonctionnement des vaccins. Ce qui l’est plus, c’est la durée sur laquelle ces athlètes voient leurs performances diminuer », ajoute-t-il. « Nous n’avons pas de données chiffrées mais a priori cela peut aller jusqu’à 4 jours ». Pour le professeur, ces contre-performances ne sont pas dans la tête des athlètes : « C’est trop systématique », affirme-t-il.

De son côté, le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem reconnaît qu’il s’agit d’une situation inédite : « On découvre un nouveau monde. Nous n’avons jamais eu une vaccination massive d’autant d’individus et on sait que cela peut altérer les performances », déclare-t-il.

source : https://www.medias-presse.info