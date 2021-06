Israël – Surmortalité des jeunes

Et voici le smoking gun. Avec les compliments de l’Insee israélienne, baptisée Central Bureau of Statistics.

Il est facile de bidonner les systèmes de suivi vaccinal (les bases de données du type VAERS, Vaccine Adverse Event Reporting System)… mais pas l’état civil… Zut.

Une remarque liminaire. Pendant que les fonctionnaires de l’Insee compte les mouches et les certificats de décès en papier qui sont transportés par des chevaux voire des immigrés clandestins à vélos… leurs homologues dans l’État juif, bossent eux.

Et pas avec des moyens du XIXe siècle.

Ainsi, au 6 juin 2021, on a déjà les données précises de mortalité pour les résidents d’Israël… jusqu’au 9 mai 2021, par tranche d’âge, sexe, et même (c’est savoureux) par « groupe de population », c’est-à-dire entre « juifs » et « Arabes » !

… Petit clin d’œil amusé à nos amis juifs français de gôôôôôche qui sont à l’avant-garde de la lutte anti-raciste tout ça, tout ça.

Ils distinguent donc les résidents « juifs » (religion ?), des résidents « Arabes » (ethnie ? confession musulmane ?). Et encore plus fort les « Autres » sont classés avec… les « juifs ». C’est bien la preuve que les « Arabes » sont vraiment à part.

Vous imaginez cela en France ?

Bon, c’est trop compliqué, brisons là.

Une copie d’écran pour convaincre les sceptiques, les covidéments, les fonctionnaires et ceux qui serrent les fesses.

Sous Chrome activez la traduction français, vous verrez le lien « Décès de résidents israéliens, par jour de décès, sexe, groupe de population et âge, 2021-2000 ».

L’Insee se contente de donner… un simple total par jour (les ordinateurs tournent plus lentement en France, c’est normal, ne posez pas de questions).

Alors quel est le menu des réjouissances ?

On fait la somme des 20-24 et des 25-29 ans, du 1er janvier au 9 mai. Pour chaque année, de 2015 à 2021. Tout est clair ?

Tiens… 2021 est bizarre comme année… +35% de morts parmi les 20-29 ans par rapport à 2020.

Porqué ? Why ? Je dirais même plus : ? למה

Certains petits malins diront « oui mais la tragédie du Mont Méron »… 45 morts piétinés et écrasés le 30 avril 2021. Pas de soucis, on voit en effet le pic de 11 morts pour les 20-29 ans ce jour-là.

Il suffit de les enlever. On obtient toujours +28% de morts par rapport à 2020.

En comparant avec les années précédentes à 2020, on voit bien qu’on sort des clous.

C’est significatif.

Et pour ceux qui arriveraient de Jupiton, entre 20 et 29 ans… ON NE MEURE PAS, du moins très, très rarement de maladie. Mais d’accidents, de morts violentes, de suicides.

Alors il n’y a que 6 explications possibles… En 2021 :

– il y a eu une guerre, une attaque extraterrestre, un attentat… Rien de tout cela. La crise Gaza/Hamas a tué 12 civils israéliens (plus âgés), et 1 soldat de 21 ans.

– les jeunes Israëliens qui doivent mourir en 2021, se sont entendus pour mourir ensemble au début de l’année, façon tir groupé (en communiquant via Fessebouc ou Whatsapp).

– Il y a eu un important baby boom entre 1990 et 2000 augmentant massivement les naissances… J’ai la flemme de chercher, mais peu probable.

– la covidépression a poussé ces jeunes au suicide… Ça ce serait possible. On pourra vérifier avec les données causes de mortalité.

– la terrible pandémie a tué ces jeunes. Pas de bol le Covid ne tue pas les 20-29 ans.

– le produit couillonaviral génique de Pfizer a tué ces jeunes. Rasoir d’Ockam.

Il y a d’autres données qui pointent vers cette explication (par exemple l’épidémie de myocardite chez les hommes jeunes, lire ici).

Ajoutons un dernier élément : les données du dernier mois ne sont pas complètes. Comme l’Insee en France, des révisions sont faites (toujours à la hausse). Donc les chiffres de 2021… vont continuer à augmenter, globalement. On verra s’ils augmenteront aussi pour la tranche d’âge 20-29 ans.

Voilà.

Le mot de la fin ?

Il ne nous reste plus qu’à souhaiter… bonne chance aux jeunes crétins français (la jeunesse est toujours une circonstance atténuante) qui se précipitent devant la came couillonavirale, qui font la queue devant les vaccinodromes, qui écoutent Olivier Variant, Salomon et Moncon à la télévision, qui votent écolo ou s’abstiennent, qui rêvent de visiter le Chiapas, qui trient leurs déchets, et qui sont angoissés face au réchauffement climatique.

Ils pourraient – hélas – ne plus avoir du tout ces nobles préoccupations… Pour toujours. Façon pierre tombale…

La vaccination couillonavirale est non seulement totalement inutile entre 20 et 29 ans (puisque le risque Covid est nul à cet âge là), mais en plus… elle est dangereuse.

Certes, le risque est faible. Mais il est bien réel, tangible.

Si, vous n’avez pas de bol… pouf, vous passerez à la casserole.

Mourir en cherchant à se protéger d’une maladie parfaitement bénigne… n’est pas le signe d’une grande intelligence…

in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ci-gît un jeune… con. Vacciné. Et mort.

source : https://covidemence.com