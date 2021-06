« Je commence vraiment à comprendre les Français » Laurent Delahousse perd son sang-froid en plein direct

Alors qu’il animait la soirée électorale sur France 2, Laurent Delahousse a lancé aux politiques : «On ne traite plus parfois les sujets qui sont essentiels pour les Français mais ceux qui potentiellement font du public».

Laurent Delahousse lance « On y revient dans un instant », « on va faire un point », « on va faire un point », « s’il vous plaît » mais les deux politiques continuent de parler.

Il lance alors, visiblement exaspéré « Ça fait longtemps que je n’avais pas animé un débat politique, je commence à vraiment comprendre les Français, de plus en plus », faisant clairement référence à l’abstention massive en ce premier tour des élections régionales et départementales.