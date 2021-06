L’hydroxychloroquine et l’azithromycine ont augmenté de 200 % la survie des patients sous respirateur atteints du COVID-19

Une nouvelle étude a révélé que le recours à l’hydroxychloroquine (HCQ) et à l’azithromycine (AZM), ajusté en fonction du poids, améliorait de près de 200 % la survie des patients qui ont contracté le COVID-19 sous respirateur.

L’étude d’observation, qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, est basée sur une réanalyse de 255 patients sous ventilation mécanique invasive (VMI) au cours des deux premiers mois de la pandémie aux États-Unis.

Les chercheurs ont constaté que lorsque l’association d’HCQ et d’AZM était administrée à des doses plus faibles pour traiter les patients ventilés sous COVID-19, le risque de décès était plus de trois fois supérieur.

« Nous avons constaté que lorsque les doses cumulées de deux médicaments, l’HCQ et l’AZM, étaient supérieures à un certain niveau, les patients avaient un taux de survie 2,9 fois supérieur à celui des autres patients », notent les auteurs de l’étude. « En utilisant l’analyse causale et en considérant la dose cumulée ajustée au poids, nous prouvons que la thérapie combinée, >3 g HCQ et > 1g d’AZM augmente considérablement la survie des patients COVID sous IMV et que la dose cumulée de HCQ > 80 mg/kg est nettement plus efficace. »

