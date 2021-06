La Chine ordonne aux citoyens de « débusquer » tous les livres religieux et oblige les églises étatiques à entonner des chants pro-communistes

La chrétienté fait l’objet d’une nouvelle attaque de la part du gouvernement communiste chinois, les citoyens étant désormais sommés de chasser tous les livres religieux et de chanter des chansons pro-communistes lorsqu’ils vont à l’église.

Le pasteur sino-américain Bob Fu, du groupe China Aid, a tweeté la semaine dernière : « La « nouvelle révolution culturelle » commence en #ChineduPCC cet avis aux élèves d’une classe de 1ère année demandant à tous les parents et enseignants de chasser tous les « livres religieux, livres antagonistes & livres étrangers y compris les livres & vidéos qui sont copiés/dupliqués &traduits ». Tout le monde est mandaté ! »

« Une l’église des Trois-Soi contrôlée par le PCC chante ‘Sans le parti communiste, il n’y aurait pas de nouvelle Chine’. La chorale agite des drapeaux du Parti communiste sur la chaire. #Fakechurch regarder le clip vidéo ici : https://youtu.be/AOVe7tddeqk via @YouTube Le Seigneur est notre chemin, la vérité et la vie. john14:6″, a-t-il déclaré dans un tweet suivant.

Cbn.com rapporte : Gary Lane, correspondant international senior de CBN News, affirme qu’il ne s’agit pas seulement d’un nouvel effort du Parti communiste chinois pour endoctriner les étudiants, mais qu’il tente également d’éviter les perturbations pour les Jeux olympiques d’hiver de 2022 qui se tiendront à Pékin en février prochain.

« Nous avons des Jeux olympiques à venir et le gouvernement communiste chinois ne veut pas de perturbations pour les Jeux olympiques », a déclaré Lane lors d’une interview pendant l’édition de lundi de Newswatch de CBN. « Ils craignent vraiment qu’il y ait des protestations, un mouvement pro-démocratie en cours, et ainsi de suite, avant et pendant les Jeux olympiques. »

« Cela envoie donc un message aux parents. ‘Ecoutez, pas d’influence extérieure. Nous ne voulons pas de collusion avec les étrangers ici’, parce qu’ils savent que les étrangers sont pro-démocratie », explique Lane. « Et donc ils endoctrinent les étudiants, mais ils ne ciblent pas seulement la jeunesse chinoise, ils envoient aussi un message aux adultes. »

Mais en quoi cette nouvelle révolution culturelle diffère-t-elle de la révolution culturelle de Mao dans les années 1960 ?

« La révolution culturelle de Mao, de 1966 à 1979, visait de nombreux intellectuels. Toute personne qu’il considérait comme un opposant au communisme », note Lane. « C’était très violent à l’époque. Il avait des bandes de jeunes qui rassemblaient les gens et les jetaient en prison. Il y avait des massacres. Jusqu’à 20 millions de personnes pourraient avoir été tuées par Mao pendant la révolution culturelle. »

« Donc celle-ci est moins violente. Il s’agit d’une révolution tranquille qui se déroule à l’intérieur de la Chine », a-t-il déclaré.

M. Lane a fait remarquer qu’une répression similaire a lieu à Hong Kong, où le journal Apple Daily, autrefois indépendant, a été fermé le 24 juin. Le journal n’est plus autorisé à être imprimé.

« Sept de leurs rédacteurs et dirigeants ont été arrêtés pour collusion avec l’étranger », a-t-il déclaré. « Le fondateur du journal, Jimmy Lai, a également été arrêté. C’est très grave. Un journal pro-démocratique, la seule voix restante de la démocratie à Hong Kong. Les rédacteurs en chef ont été arrêtés. Le fondateur en prison et plus aucune impression à Hong Kong. »

« Cela montre que le parti communiste y est totalement sous contrôle », a ajouté Lane. « Nous devons prier pour Hong Kong, car un pays, deux systèmes, ça n’existe plus ».