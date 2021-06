La dissimulation continue : La vérité sur Bill Gates, Microsoft et Jeffrey Epstein

Alors que de nouvelles révélations sur la relation entre Bill Gates et Jeffrey Epstein ont commencé à sortir après l’annonce du divorce des Gates, les preuves solides indiquant que leur relation a commencé des décennies avant 2011 continuent d’être dissimulées par les médias – pas nécessairement pour protéger Bill mais pour protéger Microsoft.

Début mai, l’annonce du divorce de Bill et Melinda Gates après vingt-sept ans de mariage a choqué à la fois ceux qui louent et ceux qui détestent le couple de pouvoir « philanthropique ».

Moins d’une semaine après l’annonce initiale du divorce, le 7 mai, le Daily Beast a rapporté que Melinda Gates aurait été « profondément troublée » par la relation de Bill Gates avec le trafiquant sexuel d’enfants et agent des services de renseignement Jeffrey Epstein. Le rapport suggère que Melinda a été une raison majeure de la décision de son mari de prendre ses distances avec Epstein vers 2014, en raison de son malaise avec Epstein après qu’ils l’aient tous deux rencontré en 2013. Cette rencontre, qui n’avait pas été rapportée auparavant, avait eu lieu au manoir d’Epstein dans l’Upper East Side de New York.

Le Daily Beast a également révélé que les détails du divorce des Gates avaient été décidés plusieurs semaines avant l’annonce officielle. Puis, le 9 mai, le Wall Street Journal a publié un rapport suggérant que les plans de divorce remontaient encore plus loin, Melinda ayant consulté des avocats spécialisés dans le divorce en 2019. Cette consultation aurait eu lieu après que les détails de la relation de Bill Gates avec Jeffrey Epstein aient attiré l’attention des médias grand public, notamment du New York Times.

Si les principaux médias s’accordent apparemment sur le fait que Jeffrey Epstein a probablement joué un rôle dans la séparation annoncée récemment par Bill Gates, ces mêmes médias refusent de parler de l’étendue réelle de la relation entre Bill Gates et Jeffrey Epstein. En effet, le récit dominant soutient que les liens entre Gates et Epstein ont commencé en 2011, malgré les preuves indiquant que leur relation a commencé des décennies plus tôt.

Ce refus général de rendre compte honnêtement des liens entre Gates et Epstein est probablement dû au rôle surdimensionné de Gates dans l’actualité, à la fois en termes de politique de santé mondiale en relation avec le COVID-19 et en tant que promoteur et bailleur de fonds majeur de « solutions » technocratiques controversées à un grand nombre de problèmes de société. Il est toutefois plus probable que la nature de la relation entre Gates et Epstein avant 2011 soit encore plus scandaleuse que ce qui a transpiré plus tard, et qu’elle puisse avoir des implications majeures non seulement pour Gates, mais aussi pour Microsoft en tant que société et pour certains de ses anciens hauts dirigeants.

Cette dissimulation particulière fait partie d’une tendance évidente des médias grand public à ignorer l’influence évidente qu’Epstein et les membres de la famille Maxwell exerçaient – et, sans doute, continuent d’exercer – dans la Silicon Valley. En effet, les individus qui ont fondé les géants de la technologie tels que Google, LinkedIn, Facebook, Microsoft, Tesla et Amazon ont tous des liens avec Jeffrey Epstein, certains plus étroits que d’autres.

Le mystère de l’Evening Standard

En 2001, l’article le plus important jamais écrit sur Jeffrey Epstein a été publié. L’article, qui se concentrait principalement sur la relation de Ghislaine Maxwell et d’Epstein avec le Prince Andrew, a été publié le 22 janvier 2001 dans l’Evening Standard de Londres. L’article, écrit par Nigel Rosser, n’a jamais été rétracté et a été publié bien avant la première arrestation d’Epstein et le début de sa notoriété publique. Il a néanmoins été retiré depuis du site web de l’Evening Standard et ne peut plus être trouvé que sur des bases de données de journaux professionnels. J’ai mis à la disposition du public un PDF de cet article et de plusieurs autres articles épurés liés à Epstein en octobre 2019. L’article complet peut également être consulté ici : Télécharger

Les déclarations clés faites dans l’article permettent de comprendre pourquoi il a été retiré d’Internet, apparemment à la suite de la première arrestation d’Epstein en Floride. Rosser présente Epstein comme « un promoteur immobilier et financier new-yorkais immensément puissant », un clin d’œil au passé d’Epstein sur le marché immobilier new-yorkais. Plus loin dans l’article, il note qu’Epstein « a autrefois prétendu avoir travaillé pour la CIA, bien qu’il le nie aujourd’hui », l’une des nombreuses raisons probables pour lesquelles l’article a été retiré d’Internet bien avant la deuxième arrestation d’Epstein en 2019.

Une grande partie de l’article note la proximité d’Epstein et de Maxwell avec le prince Andrew et suggère que les deux exerçaient une influence considérable sur le prince, en grande partie en raison du rôle de Maxwell en tant que son « médiateur social ». L’article affirme que Maxwell « manipule » le prince et que « toute l’affaire Andrew est probablement faite pour Epstein ».

Une ligne se détache cependant comme le premier indice majeur pour démystifier la véritable origine de la relation Gates-Epstein. Peu après avoir présenté Epstein dans l’article, Rosser déclare qu’Epstein « a gagné de nombreux millions grâce à ses liens commerciaux avec des personnes comme Bill Gates, Donald Trump et le milliardaire de l’Ohio Leslie Wexner, dont il dirige le trust ».

Les relations de Wexner et de Trump avec Epstein avant 2001 sont bien connues et remontent respectivement à 1985 et 1987. Les médias grand public, cependant, continuent de rapporter que Gates et Epstein se sont rencontrés pour la première fois en 2011 et ont refusé de suivre les pistes établies par Nigel Rosser. Je suis personnellement au courant de cette rétention d’informations dans une certaine mesure, car un journaliste de la BBC m’a contacté en 2019 pour obtenir des détails sur cet article de l’Evening Standard de 2001, que j’ai fourni. À ce jour, la BBC n’a jamais fait état du contenu de cet article. Notamment, la BBC a reçu pendant des années des millions de dollars de financement de la part de la Fondation Bill & Melinda Gates.

Non seulement l’article de Rosser n’a jamais été rétracté, mais ni Gates, ni Trump, ni Wexner n’ont contesté les affirmations faites dans l’article à l’époque, c’est-à-dire bien avant qu’Epstein ne devienne célèbre. En outre, étant donné que Gates est cité aux côtés de deux proches associés d’Epstein connus à l’époque – Donald Trump et Leslie Wexner – cela suggère que les liens de Gates avec Epstein avant 2001 étaient suffisamment importants pour justifier sa mention aux côtés de ces deux autres hommes.

En plus de l’article de l’Evening Standard, il existe des preuves de Maria Farmer, une victime d’Epstein qui a été employée par Epstein et Maxwell de 1995 à 1996, qu’elle se souvient avoir entendu Epstein mentionner Bill Gates d’une manière qui laissait entendre qu’ils étaient des amis proches et qui lui donnait l’impression que le cofondateur de Microsoft pourrait bientôt visiter l’une des résidences d’Epstein.

