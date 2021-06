La Hongrie interdit la « promotion » de l’homosexualité auprès des mineurs

Le Parlement hongrois a largement adopté ce mardi un texte interdisant la « promotion » de l’homosexualité auprès des mineurs.

Au cours de la séance, diffusée en direct à la télévision, les députés du Fidesz de Viktor Orbán ont tous approuvé un document qui entend « protéger les droits des enfants » en interdisant aux moins de 18 ans « la pornographie et les contenus qui représentent la sexualité ou promeuvent la déviation de l’identité de genre, le changement de sexe et l’homosexualité ».

Cette future loi, dont les contours sont encore flous, marque une offensive de plus contre les personnes LGBT+ en Hongrie. Depuis le retour au pouvoir d’Orbán en 2010, son gouvernement ne cesse de s’attaquer aux questions de genre et d’orientation sexuelle. La pression s’est accentuée depuis un an, avec le vote de lois interdisant aux personnes trans de changer d’état civil, limitant la possibilité d’adopter un enfant pour les couples homosexuels, ou inscrivant le « genre » dans la Constitution.

Toutes ces mesures viennent du désir du premier ministre hongrois d’instaurer une « nouvelle ère » culturelle visant à défendre les valeurs chrétiennes et traditionnelles.

source : https://lesmoutonsrebelles.com