La vérité sur les événements indésirables des 4 vaccins anticovid

Heureusement qu’il y a la base de données publique Eudravigilance pour y voir plus clair. Les plus sûrs ne sont pas ceux auxquels vous pensiez…

Je dédie cette chronique à Serge Rader, pharmacien, lanceur d’alerte, brutalement disparu ces jours-ci. Il avait beaucoup alerté sur les vaccins.

Faut-il rappeler les mots forts prononcés par le Pr Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale anticovid-19, lors de la conférence de presse du 3 décembre 2020 avec le Premier Ministre Jean Castex ?



Pr Alain Fischer : Un point bref, je pense que c’est très important dans l’établissement, qu’il y ait une forme de contrat de confiance entre la population et cette possibilité de vacciner. C’est la pharmacovigilance, qui correspond à un certain nombre d’actions. Évidemment en premier lieu, celles de l’agence nationale de sécurité sanitaire du médicament, dont c’est une fonction de surveiller de façon très attentive, ce qui se passera chez les personnes vaccinées, pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’événements indésirables. Ces derniers seraient éventuellement de faible fréquence, mais même s’ils étaient de très faible fréquence, il faut les détecter et y répondre. Donc, cette pharmacovigilance va s’exercer. On appelle ça parfois la vaccino-vigilance. Aussi, en parallèle, seront évaluées par l’INSERM notamment des cohortes de sujets vaccinés. Je crois que c’est important sur le plan de la recherche. Et je voudrais terminer d’un mot, mais qui est peut-être le plus important ; pour que cette vaccination soit efficace, il faut établir la confiance. Cette confiance, elle (ne) peut pas être juste un message, une espèce d’injonction verticale, émanant de vous, les autorités de l’État. Elle implique à mon avis l’ensemble des acteurs, et c’est absolument critique de travailler sur ces questions. En premier lieu les professionnels de santé, qui doivent être eux même convaincus par une communication transparente et complète sur l’analyse bénéfices/risques…

L’Interview d’Anne Sénéquier, diffusée sur France Info le 10 mai 2021, nous permet de prendre connaissance du contexte de la défiance dans certains pays envers les vaccins anticovid, plus particulièrement ceux d’AstraZeneca et Janssen, suites à des observations chez des sujets jeunes et principalement chez la femme, de thromboses fatales.

Retranscription de l’interview :

La surprise du chef en matière de vaccination, nous vient aujourd’hui d’Allemagne. Le vaccin Janssen, ce vaccin en une seule dose qui contient, comme AstraZeneca, un virus désactivé. Eh bien, il est maintenant proposé en Allemagne à tous les adultes, sans plus de restriction d’âge, dès 18 ans donc. Alors qu’en France, comme AstraZeneca, eh bien, c’est 55 ans minimum. Ceci pour éviter les risques de thromboses. Bonjour Anne Sénéquier. Vous êtes médecin psychiatre, co-directrice de l’observatoire de la santé mondiale, à l’IRIS, l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Chaque pays, fait un petit peu ce qu’il veut en la matière. Là, le ministre allemand de la santé parle d’une décision pragmatique. Comment vous, vous la qualifieriez cette décision allemande ?

AS, après un petit silence : L’Allemagne a envie d’augmenter sa campagne de vaccination justement pour se permettre d’avoir un été plus serein. Et c’est vrai que lorsque l’on regarde le bénéfice/risque de se faire vacciner avec le vaccin Janssen, comme c’est le cas aussi sur l’AstraZeneca, aujourd’hui le bénéfice est très largement en faveur de la vaccination. Donc, c’est vrai et vous l’avez dit, chaque pays réagit un petit peu selon ses propres inquiétudes. Il y a l’Islande, qui déjà vaccine avec le Janssen sans limitation d’âge, le Danemark…

Mais, l’Islande ne fait pas partie de l’Union Européenne…

AS, après un léger ricanement : Le Danemark dit, lui, qu’il n’en veut pas. Je pense qu’il faut être plus dans l’information aux patients. C’est vrai qu’aujourd’hui on a beaucoup de patients qui ne veulent pas se faire vacciner avec l’AstraZeneca ou avec le Janssen, notamment à cause du risque d’effet de thromboses. Ce dont il faut se souvenir, c’est que ce sont des effets qui sont très rares, et qu’aujourd’hui, si ce n’est une prédominance féminine associée à un âge inférieur à 60 ans, on n’a pas d’explication sur le mécanisme de survenue. Et surtout, on n’a pas de contre-indication formelle. Par conséquent, ce qui est important, plus que de dire « je n’en veux pas », aujourd’hui, c’est la surveillance post-vaccination. Et plutôt, informer les patients sur les potentiels symptômes qui pourraient revenir et sur lesquels il faut réagir très vite pour que justement on puisse prendre la thrombose, si jamais elle arrive, au moment où elle est encore traitable, sans que ça n’aille pas jusqu’au décès. On a aux États-Unis, sur 7 millions de vaccinés, 8 cas. Alors, vous savez, ça sera toujours 8 cas de trop, c’est vrai, mais sur ces 7 millions de personnes vaccinées, si elles n’avaient pas été vaccinées, combien seraient mortes [1]. C’est aujourd’hui là-dessus que l’on se base pour établir le rapport bénéfice/risque. Aujourd’hui, le bénéfice de la vaccination, ce n’est pas le risque d’avoir une thrombose, c’est justement de ne pas déclarer un covid grave, et décéder de suites de ce covid-là.

[1] Ce propos est totalement déplacé. On ne peut répondre à ce type de question que par des essais randomisés et contrôlés réalisés selon une méthodologie rigoureuse. Les résultats préliminaires publiés à ce jour pour les essais cliniques des 4 vaccins disponibles en France ne permettent absolument pas de conclure quoi que ce soit sur la mortalité. D’ailleurs, comme nous allons le découvrir, il est évident que parmi ces 7 millions de personnes vaccinées, un certain nombre sont décédés dans les jours qui ont suivis, en lien ou pas avec le vaccin utilisé. Ce type d’assertion n’a rien de scientifique et joue sur les peurs…

À vous entendre, la France est peut-être trop précautionneuse sur ce vaccin Janssen, comme elle l’est sur le vaccin AstraZeneca ?

AS : Oui, parce qu’on veut toujours être précautionneux. Dans une médecine préventive, on veut toujours apporter quelque chose de positif sans émettre aucun doute. C’est vrai qu’on a beaucoup évoqué cet effet secondaire, mais on n’a pas assez communiqué sur ce qu’on peut faire justement pour éviter qu’ils arrivent. Et aujourd’hui, encore une fois, s’il n’y a pas de risque formel, je pense vraiment qu’il faut mettre l’accent sur les symptômes éventuels qui doivent justement alerter le patient. Pour consulter le plus rapidement possible, et pour que le risque arrive à zéro. Ainsi, nous aurons vraiment une vaccination en laquelle on peut avoir confiance.

Mais, est-ce qu’accélérer la campagne de vaccination, ça peut se faire en passant outre des décisions de prudence qui semblaient jusqu’ici actées ? Lorsque l’on parle d’informer les patients et de les rassurer, ça peut causer quelques doutes.

AS, après quelques secondes : L’information au patient, elle doit être claire, loyale et complète, et je pense que le patient, il a besoin de comprendre les informations qui vont lui être bénéfiques [2].

[2] Est-ce cela une information loyale ? Ne parler que des bénéfices ? Ne pas aborder les inconvénients et les risques ? On est en pleine manipulation !

AS : Aujourd’hui l’idée, ce n’est pas de dire qu’on avance sur la campagne de vaccination au détriment de la prévention et des risques pour les patients. Il en est hors de question, puisqu’une campagne de vaccination est justement là pour préserver la santé de la population. Donc, on a aussi des problématiques de défiance envers les vaccinations. Il faut aussi que cette défiance, elle soit comprise et il faut qu’on puisse y répondre. Le meilleur moyen de combattre une défiance, c’est d’expliquer et de donner les outils aux patients. Ensuite, c'est à la population de vraiment prendre une décision en connaissance de cause. Il ne s’agit pas de faire peur avec des statistiques qui ne riment à rien [3].

[3] Quel déni scientifique ! Peut-être dira-t-elle aussi des chiffres que je vais présenter plus loin qu’ils ne riment à rien…

AS : Ce ne sont que des chiffres, et finalement, même si c’était un sur un million,(hésitation), c’est même moins que sur un million [4].

[4] Elle ne sait même pas compter. 8 cas sur 7 millions c’est au contraire plus qu’un cas par million…

AS : Il suffit que ce soit vous pour que ça prenne tout son sens. Donc, plutôt que de faire peur avec des chiffres, il faut éduquer sur le côté sanitaire, et justement donner aux patients les outils, de réagir s’ils ont besoin pour qu’effectivement il n’arrive pas jusqu’à ce que l’on redoute, c’est-à-dire un décès.

Merci Anne Sénéquier, co-directrice de l’observatoire de la santé mondiale à l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Et à partir de mercredi soir, tous les soirs, chacun pourra se faire son idée et guetter les créneaux disponibles de vaccination prêt de chez soi, pour la journée du lendemain. C’est comme ça qu’accélèrera cette campagne indispensable de vaccination en France [5].