Le Danemark abandonne le Passe Sanitaire et le masque

Le gouvernement danois a conclu un accord avec tous les partis parlementaires, sauf un, pour mettre fin lundi à l’obligation de porter un masque facial dans tous les domaines, à l’exception des transports publics.

En vertu de l’accord , conclu après 3 heures du matin à la suite de négociations marathon toute la nuit, l’obligation de porter un masque facial sera complètement supprimée à partir du 1er octobre.

Le laissez-passer de santé coronavirus ou coronapas (Pass Sanitaire en France) commencera également à être progressivement supprimé à partir de lundi, ceux qui visitent les bibliothèques publiques et participent à des activités organisées par des clubs et des organisations bénévoles ne seront plus tenus d’en présenter un.

À partir du 1er août, un coronapass ne sera plus nécessaire dans les théâtres, les salles de concert, les activités sportives en salle et un large éventail d’autres lieux, à partir du 1er septembre, vous n’aurez plus besoin d’en présenter un dans les restaurants, chez le coiffeur ou la salle de sport, et le 1er octobre, le laissez-passer sera complètement supprimé.

Les parties ont également convenu d’étendre les heures d’ouverture des bars et des restaurants à partir de ce vendredi de 23 heures à minuit, l’heure de fermeture étant encore repoussée à 2 heures du matin le 15 juillet.

L’accord étend également à 96 heures la durée pendant laquelle un test PCR négatif fournit un coronapass valide.

« C’est une ouverture marquée de la société danoise », a déclaré jeudi matin Magnus Heunicke, ministre danois de la Santé.

« L’infection est en baisse, 2,5 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccination et le beau temps joue en notre faveur », a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le gouvernement est parvenu à un accord avec le Parti libéral, le Parti populaire danois, le Parti populaire socialiste, le Parti social-libéral, l’Alliance rouge-verte, les Conservateurs, l’Alliance libérale et l’Alternative. Seul le parti populiste Nouvelle droite se tenait en dehors de l’accord.

« Cela signifie que vous pouvez désormais descendre et acheter un litre de lait sans avoir de masque facial », a déclaré Kristian Thulesen Dahl, chef du Parti populaire danois, lors de la conférence de presse.

Voici les dates importantes de l’accord de réouverture :

11 juin : Horaires d’ouverture des bars et restaurants prolongés jusqu’à minuit.

12 juin : Le nombre de spectateurs autorisés au stade de football Parken est passé de 15 900 à 25 000.

14 juin : Les masques faciaux ne sont plus obligatoires sauf en position debout dans les transports en commun.

14 juin : Coronapas n’est plus obligatoire dans les bibliothèques publiques et pour les activités autour des associations ou clubs bénévoles.

14 juin : Les jardins d’enfants, les écoles primaires, les clubs parascolaires, l’éducation des jeunes et des adultes devraient revenir à l’horaire normal.

1er juillet : Les restaurants où les clients « s’assoient essentiellement » n’ont plus besoin de respecter les exigences de zone ou de suivre les recommandations de distance.

15 juillet : Horaires d’ouverture des bars et restaurants prolongés jusqu’à 2 heures du matin.

1er septembre : Les boîtes de nuit et les discothèques peuvent rouvrir pour ceux qui ont des coronapass valides.

1er octobre : Le Coronapass n’est plus nécessaire nulle part