Le G7 aurait provoqué une explosion des contaminations en Angleterre

Le sommet du G7, organisé dans les Cornouailles (sud-ouest de l’Angleterre), aurait largement contribué à une véritable explosion du taux de contamination dans le comté.

Le sommet international a réuni du 11 au 13 juin les grands pays industrialisés dans la station balnéaire de Carbis Bay. Autour de la table, les États-Unis, l’Allemagne, le Japon, la France, l’Italie, le Canada et le Royaume-Uni. Les chefs d’État et de gouvernement ont rejoint cette petite région pittoresque et touristique du sud-ouest de l’Angleterre avec leurs délégations et leurs services de sécurité. Parallèlement, les journalistes ont débarqué en nombre pour couvrir l’événement. Résultat? Le taux de contamination a littéralement explosé dans la péninsule des Cornouailles, relate le site d’information InNews, relayé par HLN.be.

Hausse de plus de... 2.000%

Le nombre de cas de contamination dans le comté et dans les îles Scilly est passé de 2,8 pour 100.000 habitants le dimanche 6 juin à 81,7 le 13 juin, selon cette source. La moyenne nationale était de 77,4. À Carbis Bay, ville hôte du sommet, et Falmouth, où résidaient les journalistes et les forces de l’ordre, le taux d’infection augmenté de plus de .... 2.000 % les jours précédant l’événement. St Ives et Halsetown ont observé une hausse de 2.450% avec 733 cas pour 100.000 habitants. Falmouth, 600 cas pour 100.000 habitants.

Appel aux autorités nationales

Les autorités régionales ont appelé le gouvernement britannique à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour freiner la propagation. Elles ont également insisté pour élargir la campagne de vaccination aux plus jeunes. Le variant Delta (“variant indien”) est actuellement le plus répandu outre-Manche.

L’afflux touristique aussi en cause