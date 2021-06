Le parrain des révolutions de couleur : George Soros est-il l’homme le plus dangereux du monde ?

Du point de vue de quelqu’un qui accorde de l’importance à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur, il n’y a pas d’homme plus dangereux aujourd’hui que George Soros. Ce n’est pas une hyperbole, c’est la simple vérité. Bien que nous n’ayons pas l’intention de dresser le portrait d’un homme qui se tient dans les coulisses, se frottant les mains et ricanant en jouant au marionnettiste sur chaque attaque contre la liberté dans le monde, Soros est un homme de paille et une caricature de ce qui se passe réellement dans le monde.

Bien sûr, vous avez entendu le nom de George Soros , souvent invoqué comme une sorte de démon folklorique de la droite américaine et internationale. Il est probable que vous ayez une vague idée de la raison pour laquelle vous pensez qu’il s’agit d’un méchant, ou peut-être pensez-vous que tout cela n’est que du battage médiatique.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les terroristes urbains peuvent brûler des villes sans conséquences alors que les McClasky sont poursuivis pour avoir défendu leur maison contre ces mêmes actes ? La réponse est George Soros, son argent et son influence.

George Soros, son argent et ses ONG financent et influencent les politiques et les opinions publiques, du niveau local au niveau national. Des nations entières ont été contraintes de se plier à l’agenda de Soros, mais, ce qui est peut-être plus important pour nous, les principaux responsables locaux du gouvernement sont de plus en plus des filiales à part entière de la machine Soros.

La culture politique américaine se concentre presque entièrement sur les élections présidentielles, les courses au Congrès et au poste de gouverneur recevant beaucoup moins d’attention de la part du grand public. Lorsqu’il s’agit de politique locale, à moins que vous ne viviez dans une grande ville, il y a de fortes chances que vous ne sachiez pas grand-chose de la politique municipale. Par exemple : Qui est le procureur de district ou le procureur du comté de votre région ?

La plupart des gens n’en ont aucune idée. Il s’agit d’un bureau discret, généralement occupé par une personne qui cherche à rendre service au public, et non à faire avancer sa carrière. Il n’y a pas grand-chose de glamour, les salaires sont bas et il y a beaucoup de travail ingrat à faire à ce niveau, ce qui signifie que, pour la plupart, ce n’est pas là que les ascendants sociaux commencent leur carrière.

Cela dit, ces élus ont un pouvoir énorme, car ils décident qui sera poursuivi, qui ne le sera pas et quelles charges seront retenues contre eux. Si votre procureur décide que la bande locale de pillards est en fait un manifestant pacifique, il ne verra jamais l’intérieur d’un tribunal. De même, si le procureur local n’est pas un fan du droit à la légitime défense, il faut en tenir compte au moment de choisir de sortir ou non son arme à feu si une foule d’entre eux se présente sur votre pelouse.

George Soros l’a compris et a discrètement financé une campagne visant à placer des procureurs de district favorables à son programme dans tous les États-Unis.

Le Los Angeles Times – pas vraiment l’Epoch Times – décrit cette campagne comme « une campagne de plusieurs années menée par des groupes libéraux pour remodeler le système de justice pénale du pays ». Vous devriez les croire quand ils vous disent cela, car c’est précisément l’objectif. Pas le litige de la bataille de 10 mètres qui est la minutie de la loi en Amérique, mais le remodelage radical du système juridique tel que nous le connaissons.

Cela tient en partie à la nature même de la bureaucratie, le terme le plus simple pour désigner ce que les gens veulent dire lorsqu’ils parlent de « l’État profond ». Le gouvernement repose sur des hommes qui font des choses, au premier rang desquels se trouvent ce que Vladimir Lénine appelait des « corps spéciaux d’hommes armés » : les flics, les tribunaux et les prisons. Selon Lénine, c’est l’essence même de l’État. Les libertaires sympathiseront avec cette définition de l’État. Au fond, l’État est un homme armé qui vous jettera dans une cage ou vous tuera si vous n’obtempérez pas. Tout le reste n’est que poudre aux yeux.

Le procureur local est un point d’étranglement dans les corps spéciaux d’hommes armés. Le procureur général n’est pas appelé par euphémisme « top cop » sans raison et, à sa manière, le procureur local est aussi un « flic de haute volée », bien qu’avec une juridiction beaucoup plus petite. Cela signifie également qu’il a un contrôle plus direct sur les individus de son district, alors que le procureur général traite plutôt à grands traits.

Qui est votre procureur local ? George Soros le sait. Les campagnes pour les postes de procureur et autres postes similaires n’hésitent pas à attiser le ressentiment et l’animosité raciaux. Le livre de jeu du parti démocrate n’a pas beaucoup changé depuis l’époque de Jim Crow, mais il a trouvé de nouveaux moyens de faire du foin politique en semant des divisions raciales entre les Américains. Une publicité produite par Soros pour la campagne de Noah Phillips au poste de procureur du comté de Sacramento se concentre presque exclusivement sur un garçon noir en sweat à capuche.

Il est bien sûr irréaliste de s’attendre à ce que même les rôles hautement bureaucratiques soient entièrement apolitiques, cependant, les procureurs Soros ont renforcé la partisanerie, non seulement dans la course, mais aussi dans l’exécution réelle de la fonction. En septembre 2020, il y avait 31 procureurs soutenus par Soros aux États-Unis. Cela peut sembler peu, mais cela inclut les procureurs de Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Philadelphie, Portland, San Francisco et St. Louis. Au total, des dizaines de millions d’Américains sont maintenant victimes du racket de Soros sous la forme de leur procureur local.

Voici quelques exemples de la machine Soros à l’œuvre dans les bureaux des procureurs américains :

La machine Soros et les troubles raciaux

Tout comme le parti démocrate qu’il soutient, George Soros n’a pas du tout peur de s’enfoncer dans la boue de la politique du ressentiment racial. Les fondations Open Society sont le principal mécanisme permettant à Soros de distribuer de l’argent à des militants politiques aux États-Unis et dans le monde entier. En 2020, les fondations Open Society ont dévoilé leur intention de consacrer 220 millions de dollars à des « efforts pour atteindre l’égalité raciale en Amérique. »

Pour vous montrer la priorité relative que la machine Soros accorde à « l’égalité raciale » par rapport à la politique électorale, la machine Soros n’a dépensé que 28 millions de dollars pour le parti démocrate en 2020.

Lorsque Soros dit « égalité raciale », il veut dire quelque chose de très différent de ce que vous ou l’Américain moyen entendez lorsqu’ils le disent. Ce que Soros considère comme une « égalité raciale » pourrait être plus précisément appelé « revanche raciale », bien que la gauche préfère utiliser le terme « équité raciale ». Nous nous plongerons plus tard dans l’idéologie qui motive Soros, mais notre article sur l’École de Francfort et le marxisme culturel est également une excellente ressource sur la philosophie profonde de la machine Soros.

Que sont les fondations Open Society ?

Il est important de savoir comment fonctionne la machine Soros afin d’apprendre à la repérer. Les Open Society Foundations sont la principale structure sous laquelle Soros distribue son argent. Elle comprend un certain nombre d’organisations, dont vous n’avez probablement jamais entendu parler et dont la plupart portent des noms très inoffensifs, voire fades. Le think tank utilisé pour générer l’idéologie est New America, anciennement connu sous le nom de New America Foundation, dont le nom est beaucoup plus direct quant à ce qu’il a l’intention de créer.

Alors, qu’est-ce qu’une « société ouverte » ? Eh bien, elle est basée sur une phrase utilisée par Karl Popper, un penseur du 20e siècle quelque peu obscur, connu surtout pour son « paradoxe de la tolérance », qui dit essentiellement que les libéraux devraient cesser de tolérer la diversité d’opinion lorsque celle-ci commence à menacer le libéralisme.

Où l’opération Soros place-t-elle son argent en Amérique afin de transformer le pays en une « société ouverte » ? Elle vise à abolir la police et investit 1,5 million de dollars dans le Community Resource Hub for Safety & Responsibility, une autre de ces organisations aux noms fades qui s’efforcent de défaire le mode de vie américain. De plus, son argent a été lié aux troubles urbains de Ferguson en 2014. Au total, il a dépensé 33 millions de dollars pour fomenter le chaos dans la banlieue de St. Louis, autrefois sûre.

Bien sûr, aucune galerie de la gauche radicale ne serait complète sans mentionner Black Lives Matter (BLM), une autre de ces organisations à la consonance vaguement inoffensive pour lesquelles Soros dépense son argent. Et bon sang, il a dépensé de l’argent pour BLM – George Soros a dépensé 33 millions de dollars rien que pour BLM.

Quelle est la philosophie des Open Society Foundations ?

Nous avons vu le modus operandi de la machine Soros, mais quelle est l’idéologie qui la motive ?

L’organisation faîtière de Soros est l’Open Society Foundations. L’expression « société ouverte » est l’une de ces choses qui semblent si inattaquables que personne ne peut s’y opposer. Après tout, êtes-vous pour une société fermée ?

C’est l’astuce de cadrage utilisée par la gauche depuis des temps immémoriaux. On choisit un nom vague et inoffensif qui a une signification très, très différente pour ceux qui sont au courant. Qu’est-ce qu’une « société ouverte » pour Soros et sa suite ?

C’est un concept développé par Karl Popper, le héros intellectuel de Soros. Popper n’était pas un marxiste culturel, il était en fait très critique à l’égard du marxisme. Cependant, il y a tellement de chevauchement en termes de résultats finaux que cela devient une distinction sans différence.

Karl Popper n’a pas inventé le concept de société ouverte, malgré son association avec le terme et son développement de l’idée – cet honneur douteux revient à un Français du nom de Henri Bergson. Cependant, nous pouvons attribuer à Karl Popper l’essentiel de ce que l’on entend aujourd’hui par société ouverte.

Il y a quelques éléments clés à retenir sur ce qu’est réellement une société ouverte. Premièrement, la société ouverte est une société atomisée. Les gens ne doivent pas être considérés comme faisant partie d’un quelconque organisme social, mais plutôt comme des individus radicalement séparés. L’individu n’est pas un élément essentiel de la société, il est la fin en soi. Les normes et traditions sociales sont considérées comme nécessairement oppressives.

La société ouverte est hostile à la notion de loi naturelle et privilégie les lois créées par l’homme, appelées à juste titre « législation », par rapport à une loi plus naturelle découlant d’un ensemble de principes premiers, notamment Dieu. Là encore, comme le marxisme culturel, il cherche à « détrôner Dieu » de la société, en le remplaçant par un culte du jugement humain.

Popper croyait également en une culture de la critique constante, ce qui est un point de chevauchement avec le marxisme culturel, et en l’humanitarisme, qui est un mot chargé conçu pour paraître inoffensif, mais qui signifie en réalité quelque chose de bien plus spécifique que « être gentil avec les gens ».

Le plus effrayant, c’est que la « société ouverte » n’est que cela : ouverte. C’est-à-dire entièrement dépourvue de toute forme de vie privée. Si la notion de « droit à la vie privée », telle qu’interprétée par les tribunaux américains comme une justification, est troublante dans la pratique, la conception de Popper d’une société où chaque facette de la vie d’une personne se trouve dans la sphère publique, indépendamment de son consentement, est bien plus troublante encore.

La liberté d’expression et les élections libres sont considérées comme une nécessité pour une telle société, mais Popper et les fondations pour une société ouverte ont des interprétations différentes à ce sujet. La liberté d’expression ne s’applique pas aux opposants à la société ouverte, sauf s’ils critiquent la société depuis la gauche – la seule façon de se plaindre du camarade Staline est de dire à quel point nous serions tous mieux s’il n’y en avait que deux comme lui. De même, des élections libres signifient des élections du type de celles que nous avons eues en 2020 – sans aucune garantie contre les abus et se déroulant à huis clos sous la supervision de « contrôleurs » motivés par l’idéologie, avec une fraude généralisée.

Ce n’est pas seulement en Amérique, c’est un phénomène mondial.

George Soros : le roi des révolutions de couleur

La principale arme de George Soros pour changer les pays afin qu’ils se plient davantage à ses désirs est la « révolution de couleur ». Vous avez probablement entendu parler des révolutions qui se produisent, généralement dans les États post-soviétiques, mais aussi ailleurs. Elles portent des noms comme la révolution jaune (Philippines), la révolution des roses (République de Géorgie), la révolution orange (Ukraine) et la révolution safran (Myanmar).

Il y a quelques thèmes communs à une révolution de couleur qui valent la peine d’être notés pour ceux qui souhaitent empêcher qu’une telle chose se produise dans leur propre pays. Une élection contestée où le candidat de l' »opposition » a triché à grande échelle donne généralement le coup d’envoi. L' »opposition » est contrôlée par la machine Soros et amie de l’OTAN ou d’autres organisations politiques atlantacistes. Il y a alors des rassemblements de rue où des agents violents se cachent dans des foules de manifestants autrement pacifiques.

Le gouvernement réagit alors et les organisations « humanitaires » s’indignent que le gouvernement ait traité sévèrement ce qui est en fait des terroristes utilisant des boucliers humains. Il y a généralement des agents au sein de la structure de commandement qui sont sympathiques à Soros et à ses alliés dans les gouvernements occidentaux.

Les révolutions de couleur ont connu un succès mitigé. Elles échouent plus souvent qu’elles ne réussissent. Mais elles réussissent parfois, surtout lorsqu’on définit le succès non pas tant comme le renversement du gouvernement en place, mais comme le fait de le forcer à accepter des concessions radicales qui modifient radicalement la culture politique du pays. Les révolutions de couleur ont abouti à ce qui était effectivement un changement de régime en République de Géorgie (deux fois), en Ukraine, dans le monde arabe et en Biélorussie.

George Soros est profondément impliqué dans les révolutions de couleur à travers le monde, sous les auspices de son ONG Open Society Foundations. Le livre de jeu devrait sembler quelque peu familier à la plupart des Américains après les émeutes de l’été 2019 et 2020, ainsi que les suites de l’élection de 2020.

Il est important de se rappeler que George Soros n’est pas un dieu. C’est simplement un homme qui a beaucoup d’argent. Ainsi, nous devrions être prudents en essayant de lui attribuer chaque action de l’extrême gauche, en particulier dans l’optique qu’il est une sorte de marionnettiste micromanipulateur qui est impliqué dans les tranchées de l’élaboration des politiques ou de l’activisme de rue. Ce n’est pas le cas.

C’est un super-vilain du monde réel qui est capable de diriger la loi, la constitution et la culture politique de nations entières en utilisant son argent et sa vision de ce à quoi la société devrait ressembler. Il peut s’en tirer grâce à l’ignorance générale de son efficacité et à l’effort coordonné des médias pour dénigrer quiconque le dénonce comme un dangereux fanatique.

C’est George Soros, cependant, qui est le dangereux fanatique. Il s’en prend à vous, à vos biens, à vos enfants et, en fin de compte, à votre mode de vie.

Traduction de Ammo.com par Aube Digitale