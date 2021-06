Le Pr Eric Caumes pris interné en hôpital psychiatrique

Il ne se passe pas un jour sans que l’AP-HP ne délivre son lot de surprises. Une de ses figures, le professeur Éric Caumes, chef de service à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, docteur en pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique a été hospitalisé pour décompensation psychiatrique. Les sources proches du dossier nous déclarent qu’il est arrêté pour trois mois à ce jour.



Eric Caumes, 63 ans, est infectiologue, chef du service de maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, à Paris. Il est également professeur à la faculté de médecine de Sorbonne, à Paris, et a été membre du Conseil d'administration de l'International Society of Travel Medicine (2007–2011).



Le professeur Caumes est aussi connu pour être un des plus acharnés adversaires de la maladie de Lyme sous sa forme dite chronique : il affirme volontiers aux patients qui en souffrent qu'ils subissaient en réalité d'autres pathologies, voire des troubles psychiatriques. Une analyse que ne partagent pas certains médecins, parmi lesquels d'éminents spécialistes comme le professeur Perronne.