Le « vaccin » covid est inutile, inefficace et dangereux – La lettre de Doctors for COVID Ethics

Nécessité : les personnes immunocompétentes sont protégées contre le SRAS-CoV-2 par l’immunité cellulaire. La vaccination des groupes à faible risque est donc inutile. Pour les personnes immunodéprimées qui tombent malades à cause du COVID-19, il existe une série de traitements médicaux qui se sont avérés sûrs et efficaces. La vaccination des personnes vulnérables est donc également inutile. Les groupes immunocompétents et vulnérables sont mieux protégés contre les variantes du SRAS-CoV-2 par une immunité acquise naturellement et par des médicaments que par la vaccination.

En résumé, les preuves et la science disponibles indiquent que les vaccins COVID-19 sont inutiles, inefficaces et dangereux .

Résumé : Les fabricants de vaccins COVID-19 ont été exemptés de toute responsabilité légale pour les dommages causés par les vaccins. Il est donc dans l’intérêt de tous ceux qui autorisent, font respecter et administrent les vaccins COVID-19 de comprendre les preuves concernant les risques et les avantages de ces vaccins, puisque la responsabilité des dommages leur incombera.

En se basant sur l’état actuel de la science et le calcul bénéfice-risque, ils expliquent pourquoi la vaccination est inutile, inefficace et dangereuse. Si vous avez déjà reçu une ou plusieurs injections, sachez que le risque d’effets secondaires graves augmente à chaque injection.

Le groupe international de médecins Doctors for Covid Ethics a publié une lettre, COVID Vaccine Necessity, Efficacy and Safety, le 23 mai 2021.

Efficacité : Les vaccins Covid-19 n’ont pas de mécanisme d’action viable contre l’infection des voies respiratoires par le SRAS-CoV-2. L’induction d’anticorps ne peut prévenir l’infection par un agent tel que le SRAS-CoV-2 qui envahit les voies respiratoires. De plus, aucun des essais de vaccins n’a fourni la moindre preuve que la vaccination empêche la transmission de l’infection par les personnes vaccinées ; l’incitation à la vaccination pour « protéger les autres » n’est donc pas fondée.

La sécurité : Les vaccins sont dangereux tant pour les personnes en bonne santé que pour celles souffrant d’une maladie chronique préexistante, pour les raisons suivantes : risque de perturbations létales et non létales de la coagulation sanguine, y compris les troubles de la coagulation, la thrombose cérébrale, les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques ; réactions auto-immunes et allergiques ; renforcement de la maladie par les anticorps ; impuretés des vaccins dues à une fabrication précipitée et à des normes de production non réglementées.

Le calcul risques-avantages est donc clair : les vaccins expérimentaux sont inutiles, inefficaces et dangereux. Les acteurs qui autorisent, contraignent ou administrent la vaccination expérimentale COVID-19 exposent les populations et les patients à des risques médicaux graves, inutiles et injustifiés.

1. Les vaccins sont inutiles

1. De multiples recherches indiquent que les personnes immunocompétentes présentent une immunité cellulaire (cellules T) « robuste » et durable contre les virus SRAS-CoV , y compris le SRAS-CoV-2 et ses variantes . La protection des lymphocytes T découle non seulement de l’exposition au SRAS-CoV-2 lui-même, mais aussi d’une immunité croisée consécutive à une exposition antérieure à des coronavirus du rhume[1] , , , , , , , . Une telle immunité était détectable après des infections survenues jusqu’à 17 ans auparavant [1,3]. Par conséquent, les personnes immunocompétentes n’ont pas besoin d’être vaccinées contre le SRAS-Cov-2.

2. L’immunité naturelle des cellules T offre une protection plus forte et plus complète contre toutes les souches de SRAS-CoV-2 que les vaccins, parce que l’immunité naturellement amorcée reconnaît de multiples épitopes du virus et signaux costimulatoires, et pas seulement une seule protéine (pic). Ainsi, les personnes immunocompétentes sont mieux protégées contre le SRAS-CoV-2 et ses variantes éventuelles par leur propre immunité que par les vaccins actuels.

3. Les vaccins ont été présentés comme un moyen de prévenir les infections asymptomatiques et, par extension, la « transmission asymptomatique ». Cependant, la « transmission asymptomatique » est un artefact dû à des procédures et des interprétations de tests PCR invalides et peu fiables, conduisant à des taux élevés de faux positifs , , , . Les preuves indiquent que les personnes asymptomatiques positives à la PCR sont des faux positifs sains et non des porteurs. Une étude exhaustive portant sur 9 899 828 personnes en Chine a révélé que les personnes asymptomatiques testées positives pour le COVID-19 n’ont jamais infecté d’autres personnes . En revanche, les articles cités par le Centre for Disease Control , pour justifier les affirmations de transmission asymptomatique sont basés sur des modèles hypothétiques et non sur des études empiriques ; ils présentent des hypothèses et des estimations plutôt que des preuves. La prévention de l’infection asymptomatique n’est pas une justification viable pour promouvoir la vaccination de la population générale.

4. Dans la plupart des pays, la plupart des gens seront désormais immunisés contre le SRAS-CoV-2 . Selon le degré d’immunité croisée acquise précédemment, elles n’auront eu aucun symptôme, des symptômes légers et peu caractéristiques, ou des symptômes plus graves, pouvant inclure une anosmie (perte de l’odorat) ou d’autres signes quelque peu caractéristiques de la maladie COVID-19. Quelle que soit la gravité de la maladie, ils auront désormais une immunité suffisante pour être protégés d’une maladie grave en cas de nouvelle exposition. Cette majorité de la population ne bénéficiera pas du tout de la vaccination.

5. La survie de la population du COVID-19 dépasse 99,8% au niveau mondial , , , , , , Ces médicaments comprennent de nombreux anti-inflammatoires, antiviraux et anticoagulants éprouvés, ainsi que des anticorps monoclonaux, du zinc et des vitamines C et D. Les décisions de l’industrie et du gouvernement visant à écarter ces traitements éprouvés par le biais d’un soutien sélectif à la recherche [24], d’un parti pris réglementaire, voire de sanctions directes à l’encontre des médecins qui osent utiliser ces traitements de leur propre initiative, sont en décalage avec les lois en vigueur, la pratique médicale standard et la recherche ; l’obligation légale de prendre en compte les preuves du monde réel est tombée à l’eau . La négation et le dénigrement systématiques de ces thérapies efficaces ont servi de base à la justification fallacieuse de l’autorisation d’utilisation d’urgence des vaccins, qui exige qu’ »aucun traitement standard acceptable ne soit disponible » . En clair, les vaccins ne sont pas nécessaires pour prévenir les maladies graves.

2. Les vaccins manquent d’efficacité

1. Au niveau mécaniste, le concept d’immunité contre le COVID-19 par induction d’anticorps, comme dans la vaccination contre le COVID-19, est un non-sens médical. Les virus aéroportés tels que le SRAS-CoV-2 pénètrent dans l’organisme par les voies respiratoires et les poumons, où les concentrations d’anticorps sont trop faibles pour prévenir l’infection. Les anticorps induits par le vaccin circulent principalement dans le sang, tandis que les concentrations sur les muqueuses des poumons et des voies respiratoires sont faibles. Étant donné que le COVID-19 se propage et provoque la maladie principalement en infectant ces muqueuses, les vaccins manquent leur cible immunologique. Les documents soumis par les fabricants de vaccins aux différents organismes de réglementation ne contiennent aucune preuve que la vaccination prévient l’infection des voies respiratoires, ce qui serait crucial pour rompre la chaîne de transmission. Les vaccins sont donc immunologiquement inappropriés pour le COVID-19.

2. L’efficacité du vaccin à moyen et long terme est inconnue. Les essais de phase 3, à moyen terme et sur 24 mois, ne seront pas terminés avant 2023 : Il n’y a pas de données longitudinales à moyen ou long terme concernant l’efficacité du vaccin.