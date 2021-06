Auteur: Damiens Lanxade pour WikiStrike

Leçon aux journalistes mainstream et politiques qui placent le gifleur à l'extrême droite.

"Montjoie" signifie 'son Jupiter", c'est aussi le tumulus préhistorique de Saint-Denis, où le premier évêque de France a été décapité. C'est là où les rois reçoivent le 'bouclier" du Dieu protecteur et guerrier. Le gifleur est d'extrême gauche, comme les royalistes, comme Hitler l'était, comme Napoléon l'était, comme la papauté l'est. C'est par ailleurs de ce côté que naissent les plus grands envahisseurs. Les anarchistes sont eux aussi de gauche.

La droite, elle, du moins de nos jours, repose sur le non-changement, les acquis, et l'identité à tout prix, ce qui est l'inverse de l'humanisme, car une société qui ne cherche pas à agir dans la modernité assassine ses enfants.

Si de nos jours, les familles chrétiennes se positionnent souvent à droite, ce sont pour des raisons économiques, identitaires; et dû à la lâcheté du protectionnisme.

Criez la Montjoie n'a rien de fasciste, c'est juste rendre hommage à ses frères et se donner courage.

Le gifleur élyséen s'est donc juste motivé avant de passer à l'action. Les fascistes, eux, n'aiment personne qu'eux-mêmes.

La dualité est surprenante, pourtant, l'humanisme est la plus importante source de guerres sur la planète.

Please les journalistes mainstream, cessez de parler d'extrême droite et revoyez votre copie.

D.L