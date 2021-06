"Les menaces pesant sur les libertés individuelles sont trop importantes" Alexandre Lazarègue, avocat en droit du numérique

Avocat spécialisé en droit du numérique, Alexandre Lazarègue dénonce le passeport sanitaire. Le jugeant dangereux pour les libertés, il explique comment la vie privée des individus se retrouve menacée et comment le concept de vie privée est fait pour que celle-ci reste cachée.

Initialement favorable à l’application Stop Covid, avec des garde-fous, il tente de démontrer de quelle manière cette loi ainsi que d’autres décrets atteignent nos libertés sous prétexte que ce sont des « régimes exceptionnels ».

La différence avec ces lois initiales est le caractère permanent du passeport sanitaire, « nous rentrons dans un régime où nous contrôlons la santé des individus », explique-t-il. La peur fait que l’on n’accepte plus le risque inhérent au fait de vivre : « aujourd’hui on doit faire face en acceptant les risques multiples dans ce monde, on ne doit pas essayer d’éradiquer les risques, ils font partie de la vie ».

Un Défi de la vérité qui reprend certains constats du sénateur, Loïc Hervé : un des réels dangers serait de « s’habituer à cet état restrictif ».