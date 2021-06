Les taux de mortalité alarmants des vaccins à ARNm justifient une action urgente

par F. William Engdahl.

Alors que des données officielles du gouvernement émergent en Europe et aux États-Unis sur le nombre alarmant de décès et de paralysies permanentes ainsi que sur d’autres effets secondaires graves des vaccins expérimentaux à ARNm, il devient clair que l’on nous demande d’être des cobayes humains dans une expérience qui pourrait modifier la structure génétique humaine et bien pire encore. Alors que les médias grand public ignorent les données alarmantes, notamment la mort d’innombrables jeunes victimes en bonne santé, la politique du vaccin anti-covid est mise en avant par Washington et Bruxelles, ainsi que par l’OMS et le Cartel du vaccin, avec toute la compassion d’une « offre que vous ne pouvez pas refuser ».

Le rapport alarmant de l’EMA

Le 8 mai, l’Agence européenne des médicaments (EMA), une agence de l’Union européenne (UE) chargée de l’évaluation et de la surveillance des produits médicaux, utilisant la base de données EudraVigilance qui recueille les rapports sur les effets secondaires suspectés des médicaments, dont les vaccins, a publié un rapport qui a à peine mérité d’être mentionné dans les grands médias. Jusqu’au 8 mai 2021, ils ont enregistré 10 570 décès et 405 259 effets indésirables suite à l’injection de quatre vaccins expérimentaux contre le Covid-19 : le vaccin à ARNm Covid-19 de Moderna (CX-024414) ; le vaccin à ARNm Covid-19 de PFIZER-BIONTECH ; le vaccin Covid-19 d’ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19) ; et le vaccin Covid-19 Janssen de Johnson & Johnson (AD26.COV2.S).

Une analyse détaillée de chaque vaccin donne les résultats suivants : Le vaccin à ARNm modifié de Pfizer-BioNTech a entraîné le plus grand nombre de décès – 5 368 décès et 170 528 effets indésirables, soit près de 50% du total pour les quatre. Le vaccin Moderna à ARNm est arrivé en deuxième position avec 2 865 décès et 22 985 effets indésirables. En d’autres termes, les deux seuls vaccins expérimentaux à ARNm génétiquement modifiés, Pfizer-BioNTech et Moderna, ont été à l’origine de 8 233 décès sur un total de 10 570 décès enregistrés. Cela représente 78% de tous les décès liés aux quatre vaccins actuellement utilisés dans l’UE.

Et parmi les effets secondaires graves ou les lésions enregistrés par l’EMA, pour les deux vaccins à ARNm sur lesquels nous nous concentrons dans cet article, pour le vaccin « expérimental » de Pfizer, les lésions les plus signalées comprenaient des troubles du système sanguin et lymphatique, dont des décès ; des troubles cardiaques, dont des décès ; des troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif ; des troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux, et des troubles vasculaires. Pour le vaccin à ARNm de Moderna, les effets indésirables ou causes de décès les plus graves comprenaient les troubles du système sanguin et lymphatique, les troubles cardiaques, les troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif et les troubles du système nerveux central.

Il convient de noter qu’il ne s’agit là que des blessures les plus graves liées à ces deux vaccins à ARNm génétiquement modifiés. L’EMA note également que l’on pense que seul un petit pourcentage des décès réels dus aux vaccins ou des effets secondaires graves, peut-être seulement 1 à 10%, est signalé pour diverses raisons. Officiellement, plus de 10 000 personnes sont mortes après avoir reçu des vaccins contre le coronavirus depuis janvier 2021 dans l’UE. C’est un nombre effrayant de décès liés aux vaccins, même si les chiffres réels sont bien plus élevés.

Le CDC aussi

Même le Centre de Contrôle des Maladies américain (CDC), une agence notoirement politique et corrompue ayant des relations lucratives avec les fabricants de vaccins, dans son système officiel de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS), montre un total de 193 000 « événements indésirables », dont 4 057 décès, 2 475 handicaps permanents, 25 603 visites aux urgences et 11 572 hospitalisations après des injections de vaccin anti-covid entre le 14 décembre 2020 et le 14 mai 2021. Ces chiffres incluent les deux vaccins à ARNm, Pfizer et Moderna, et le vaccin Janssen de J&J, beaucoup moins répandu. Parmi les décès signalés, 38% sont survenus chez des personnes qui sont tombées malades dans les 48 heures suivant leur vaccination. Le nombre officiel de décès liés aux vaccins aux États-Unis est plus élevé en seulement 5 mois que tous les décès liés aux vaccins des 20 dernières années réunis. Pourtant, les grands médias du monde entier et le gouvernement américain occultent pratiquement ces faits alarmants.

Quelque 96% des résultats fatals sont dus aux vaccins Pfizer et Moderna, les deux variantes financées et promues par la Fondation Gates et l’Institut national des Allergies et Maladies infectieuses (NIAID) de Tony Fauci avec la technologie génétique expérimentale de l’ARNm. De plus, le Dr Tony Fauci, le tsar des vaccins de l’administration américaine Biden et son centre de recherche sur les vaccins NIAID ont co-conçu le vaccin Moderna à ARNm et ont donné à Moderna et Pfizer 6 milliards de dollars chacun pour le produire. Il s’agit également d’un conflit d’intérêts flagrant, car Fauci et son NIAID sont autorisés à bénéficier financièrement des revenus de leurs brevets sur le vaccin en vertu d’une curieuse loi américaine. Le NIAID a mis au point les protéines spkike du coronavirus pour le développement de vaccins à ARNm contre le SRAS-CoV-2 avec l’argent des contribuables. Ils en ont concédé la licence à Moderna et Pfizer.

« Jamais vu dans la nature… »

Dans un sens tragique, l’expérience des réactions aux deux vaccins expérimentaux sans précédent à ARNm, depuis leur lancement à une vitesse sans précédent, « à la vitesse de la lumière » comme l’a déclaré le gouvernement américain, commence seulement maintenant à être observée, dans des essais réels sur des cobayes humains. Peu de gens réalisent que les deux vaccins à ARNm utilisent des manipulations génétiques qui n’ont jamais été utilisées chez l’homme. Et sous le couvert de l’urgence, les autorités sanitaires américaines et européennes ont renoncé aux essais normaux sur les animaux et n’ont même pas approuvé la sécurité, mais ont donné une « autorisation d’utilisation d’urgence ». En outre, les fabricants de vaccins ont été exonérés à 100% de toute poursuite en dommages et intérêts.

Le grand public a été rassuré sur la sécurité des vaccins lorsque Pfizer et Moderna ont publié des rapports faisant état d’une « efficacité » de 94% et 95% de ces vaccins. Fauci, du NIAID, s’est empressé de qualifier cette efficacité d' »extraordinaire » en novembre 2020, et l’Opération Warp Speed était lancée, tout comme le cours des actions de Pfizer et Moderna.

Peter Doshi, rédacteur en chef adjoint du British Medical Journal, a souligné une énorme faille dans les rapports d’efficacité de plus de 90% des vaccins Moderna et Pfizer. Il a noté que les pourcentages sont relatifs, par rapport au petit groupe testé de jeunes en bonne santé, et non absolus comme dans la vie réelle. Dans la vie réelle, nous voulons connaître l’efficacité du vaccin dans la population générale. Doshi souligne le fait que Pfizer a exclu plus de 3 400 « cas suspects de Covid-19 » qui n’ont pas été inclus dans l’analyse intermédiaire.

De plus, dans les essais de Moderna et de Pfizer, des personnes « ont été considérées comme positives au SRAS-CoV-1- (le virus asiatique du SRAS de 2003) au départ, alors qu’une infection antérieure était un motif d’exclusion », note Doshi. Les deux sociétés ont refusé de publier leurs données brutes. Les scientifiques de Pfizer ont effectué leurs tests en interne. En bref, 95%, c’est ce que Pfizer ou Moderna prétendent. On nous dit : « Faites-nous confiance ». Une estimation plus réaliste de la véritable efficacité des deux vaccins pour le grand public, en utilisant les données fournies par les fabricants de vaccins à la FDA, montre que le vaccin Moderna, au moment de l’analyse intermédiaire, a démontré une réduction du risque absolu de 1,1%, tandis que la réduction du risque absolu du vaccin Pfizer était de 0,7%. C’est très faible.

Peter Hotez, doyen de l’École nationale de Médecine tropicale du Baylor College of Medicine à Houston, déclare : « Idéalement, vous voulez qu’un vaccin antiviral fasse deux choses… premièrement, réduire la probabilité que vous tombiez gravement malade et que vous alliez à l’hôpital, et deuxièmement, prévenir l’infection et donc interrompre la transmission de la maladie ». Comme le note Doshi, aucun des essais n’a été « conçu pour détecter une réduction des résultats graves tels que les admissions à l’hôpital, le recours aux soins intensifs ou les décès. Les vaccins ne sont pas non plus étudiés pour déterminer s’ils peuvent interrompre la transmission du virus ». Le médecin en chef de Moderna a même admis que « notre essai ne démontrera pas la prévention de la transmission ».

Effets possibles des vaccins à ARNm

Dans une nouvelle étude majeure qui vient d’être publiée dans l’International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research, le Dr Stephanie Seneff, scientifique principale au laboratoire d’informatique et d’intelligence artificielle du MIT, et le Dr Greg Nigh, spécialiste en oncologie naturopathique, analysent en détail les voies possibles par lesquelles les vaccins expérimentaux à ARNm de Pfizer et Moderna pourraient provoquer de tels effets indésirables chez les vaccinés. Ils soulignent tout d’abord que les vaccins génétiquement modifiés de Pfizer et Moderna sont tous deux très instables : « Ils sont tous deux administrés par injection musculaire et doivent être stockés dans des congélateurs pour empêcher la dégradation de l’ARN. En effet, contrairement à l’ADN double brin qui est très stable, les produits ARN simple brin sont susceptibles d’être endommagés ou rendus impuissants à des températures chaudes et doivent être conservés extrêmement froids pour conserver leur efficacité potentielle ». Pfizer recommande moins 70° Celsius.

Les auteurs soulignent que pour éviter que l’ARNm ne se décompose avant de pouvoir produire des protéines, les deux fabricants de vaccins substituent la méthyl-pseudouridine pour stabiliser l’ARN contre la dégradation, ce qui lui permet de survivre suffisamment longtemps pour produire des quantités adéquates d’antigène protéique. Le problème qu’ils soulignent est que « cette forme d’ARNm délivrée dans le vaccin n’est jamais vue dans la nature, et a donc le potentiel de conséquences inconnues… la manipulation du code de la vie pourrait conduire à des effets négatifs complètement imprévus, potentiellement à long terme ou même permanents ».

Adjuvants PEG et chocs anaphylactiques

Pour diverses raisons visant à éviter l’utilisation d’adjuvants à base d’aluminium pour stimuler la réponse des anticorps, les deux vaccins à ARNm utilisent du polyéthylène glycol, ou PEG, comme adjuvant. Cela a des conséquences. Les auteurs soulignent que « …les deux vaccins à ARNm actuellement déployés contre le Covid-19 utilisent des nanoparticules à base de lipides comme vecteurs. La cargaison d’ARNm est placée à l’intérieur d’une enveloppe composée de lipides synthétiques et de cholestérol, ainsi que de PEG pour stabiliser la molécule d’ARNm contre la dégradation ».

Il a été démontré que le PEG pouvait provoquer un choc anaphylactique ou des réactions allergiques graves. Dans des études portant sur des vaccins antérieurs sans ARNm, des réactions de choc anaphylactique sont survenues dans 2 cas par million de vaccinations. Avec les vaccins à ARNm, le suivi initial a révélé que « l’anaphylaxie est survenue à un taux de 247 par million de vaccinations. C’est plus de 21 fois plus que ce qui avait été initialement rapporté par le CDC. L’exposition à la seconde injection est susceptible de provoquer un nombre encore plus important de réactions anaphylactiques ». Selon une étude, « le PEG est un allergène « caché » à haut risque, généralement insoupçonné, et peut provoquer de fréquentes réactions allergiques en raison d’une réexposition par inadvertance ». Parmi ces réactions figurent des collapsus cardiovasculaires mettant en jeu le pronostic vital.

C’est loin d’être la totalité des risques non déclarés des vaccins expérimentaux à ARNm.

Renforcement dépendant des anticorps

Le renforcement dépendant des anticorps (ADE) est un phénomène immunologique. Seneff et Nigh notent que « l’ADE est un cas particulier de ce qui peut se produire lorsque des niveaux faibles et non neutralisants d’anticorps contre un virus sont présents au moment de l’infection. Ces anticorps peuvent être présents en raison… d’une vaccination antérieure contre le virus… » Les auteurs suggèrent que dans le cas des vaccins à ARNm de Pfizer et Moderna, « les anticorps non neutralisants forment des complexes immuns avec les antigènes viraux pour provoquer une sécrétion excessive de cytokines pro-inflammatoires et, dans le cas extrême, une tempête de cytokines causant des dommages tissulaires locaux étendus ».

Pour être clair, normalement les cytokines font partie de la réponse immunitaire de l’organisme à l’infection. Mais leur libération soudaine en grandes quantités, une tempête de cytokines, peut provoquer la défaillance de plusieurs organes et la mort. Notre système immunitaire inné subit une libération incontrôlée et excessive de molécules de signalisation pro-inflammatoires appelées cytokines.

Les auteurs ajoutent que des « anticorps préexistants, induits par une vaccination antérieure, contribuent aux dommages pulmonaires graves causés par le SRAS-CoV chez les macaques… » Une autre étude citée montre que l’éventail beaucoup plus diversifié d’expositions antérieures à des coronavirus tels que la grippe saisonnière subies par les personnes âgées « pourrait les prédisposer au renforcement dépendant des anticorps (ADE) lors de l’exposition au SRAS-CoV-2″. Il s’agit d’une explication possible de l’incidence élevée de décès liés à la vaccination par ARNm chez les personnes âgées.

Les fabricants de vaccins ont un moyen astucieux de nier la toxicité de leurs vaccins à ARNm. Comme l’affirment Seneff et Nigh, « il n’est pas possible de distinguer une manifestation de la maladie due à l’ADE d’une véritable infection virale sans ADE ». Mais ils font une remarque éloquente : « Dans cette optique, il est important de reconnaître que, lorsque des maladies et des décès surviennent peu de temps après la vaccination avec un vaccin à ARNm, il n’est jamais possible de déterminer définitivement, même avec une enquête complète, que la réaction au vaccin n’était pas une cause directe ».

Les auteurs font valoir de nombreux autres points alarmants, notamment l’émergence de maladies auto-immunes comme la maladie cœliaque, une maladie du système digestif qui endommage l’intestin grêle et interfère avec l’absorption des nutriments des aliments. Également le syndrome de Guillain-Barré (SGB) qui provoque une faiblesse musculaire progressive et une paralysie. En outre, la thrombocytopénie immunitaire (PTI), qui se caractérise par un taux anormalement bas de plaquettes – les cellules qui aident le sang à coaguler – peut survenir après une vaccination « par la migration de cellules immunitaires transportant une cargaison de nanoparticules d’ARNm via le système lymphatique vers la rate… Le PTI se manifeste initialement par des pétéchies ou un purpura sur la peau, et/ou des saignements des surfaces muqueuses. Il présente un risque élevé de mortalité par hémorragie et accident vasculaire cérébral ».

Ces exemples montrent que nous exposons littéralement la race humaine, par le biais de vaccins expérimentaux non testés à base d’ARNm génétiquement modifié, à des dangers incalculables qui, en fin de compte, peuvent dépasser de loin tout risque potentiel de dommages causés par ce que l’on a appelé le SRAS-Cov-2. Loin de la substance miracle tant vantée par l’OMS, Gates, Fauci et d’autres, les vaccins à ARNm de Pfizer, Moderna et d’autres vaccins possibles ont clairement des conséquences imprévues potentiellement tragiques, voire catastrophiques. Il n’est pas étonnant que certains critiques pensent qu’il s’agit d’un véhicule déguisé pour l’eugénisme humain.

source : https://journal-neo.org

traduit par Réseau International