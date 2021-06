Moderna travaillait déjà sur son « vaccin » anti-Covid dès… décembre 2019 ! On en a les preuves

Un document incroyable prouve donc que Moderna travaillait sur son « vaccin » anti-coronavirus à ARNm mi-décembre 2019, avant même que les premiers cas de Covid-19 soient reconnus par la Chine et que l’OMS parle de pandémie.

Les chercheurs de Moderna étaient bien avancés dans leur recherche et leur chef bien au courant de cette Covid-19… puisque des documents confidentiels révèlent que Moderna a envoyé un « candidat au vaccin » contre le coronavirus à ARNm à des universitaires des semaines avant l’émergence de Covid-19 !

Le gouvernement américain a envoyé des chercheurs des « candidats de vaccin contre le coronavirus à ARNm » à des universitaires des SEMAINES AVANT l’épidémie de « COVID » en Chine !

Un accord de confidentialité montre que des candidats vaccins potentiels contre le coronavirus ont été transférés de Moderna à l’Université de Caroline du Nord en 2019, dix-neuf jours avant l’émergence du prétendu virus du Covid-19 annoncé à Wuhan, en Chine . L’accord de confidentialité qui peut être consulté ici indique que les fournisseurs « Moderna » aux côtés de « l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses » (NIAID) ont accepté de demander « les candidats vaccins contre le coronavirus à ARNm » développé et détenus conjointement par le NIAID et Moderna aux destinataires « Université de Caroline du Nord à Chapel Hill’ le 12 décembre 2019.

L’accord de transfert de matériel a été signé le 12 décembre 2019 par Ralph Baric, PhD, à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, puis signé par Jacqueline Quay, directrice des licences et du soutien à l’innovation à l ‘Université de Caroline du Nord le 16 décembre 2019.

L’accord a également été signé par deux représentants du NIAID, dont Amy F. Petrik PhD, spécialiste du transfert de technologie qui a signé l’accord le 12 décembre 2019 à 8h05. L’autre signataire était Barney Graham MD PhD, un enquêteur du NIAID, mais cette signature n’était pas datée.

Les derniers signataires de l’accord étaient Sunny Himansu, enquêteur de Moderna, et Shaun Ryan, conseiller général adjoint de Moderna. Les deux signatures ont été réalisées le 17 décembre 2019.

Toutes ces signatures ont été faites avant toute connaissance de l’émergence présumée du nouveau coronavirus. Ce n’est que le 31 décembre 2019 que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a pris connaissance d’un groupe présumé de cas de pneumonie virale à Wuhan, en Chine. Mais même à ce stade, ils n’avaient pas déterminé qu’un nouveau coronavirus présumé était à blâmer, déclarant plutôt que la pneumonie était de « cause inconnue ». Ce n’est que le 9 janvier 2020 que l’ OMS a rapporté que les autorités chinoises avaient déterminé que l’épidémie était due à un nouveau coronavirus qui est devenu plus tard connu sous le nom de SRAS-CoV-2 avec la prétendue maladie résultante surnommée COVID-19. Alors pourquoi un candidat vaccin contre le coronavirus à ARNm développé par Moderna at-il été transféré à l’Université de Caroline du Nord le 12 décembre 2019 ?

Le même Moderna qui a eu un vaccin contre le coronavirus à ARNm autorisé pour une utilisation d’urgence uniquement au Royaume-Uni et aux États-Unis pour lutter prétendument contre Covid-19.

Qu’est-ce que Moderna savait que nous ne savions pas ? En 2019, il n’y avait aucun coronavirus singulier, une menace pour l’humanité qui justifierait un vaccin, et constituant les preuves qu’il n’y a pas eu non plus de coronavirus singulier constituant une menace pour l’humanité en 2020 et 2021.

Compte tenu du fait qu’un test PCR a été utilisé à un taux de cycle élevé, les hôpitaux sont vides par rapport aux années, les statistiques ne détectent que 0,2% des personnes prétendument infectées sont décédées dans les 28 jours suivant un résultat de test présumé positif, la majorité des décès par un mile ont été des personnes de plus de 85 ans, et une masse de ces décès ont été causés par un médicament appelé midazolam, qui provoque une dépression respiratoire et un arrêt respiratoire .

Peut-être que Moderna et l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses voudraient s’expliquer devant un tribunal ?

Lu ici

https://dailyexpose.co.uk/2021/06/18/confidential-documents-reveal-moderna-sent-mrna-coronavirus-vaccine-candidate-to-university-researchers-weeks-before-emergence-of-covid-19/