Nestlé reconnaît que la plupart de ses aliments ne sont pas bons pour la santé

60% des produits concernés

Dans un courrier interne, diffusé aux cadres de la multinationale, la direction de Nestlé reconnaissait que “60% de ses grands produits de consommations et boissons” ne répondaient pas à “la définition de santé” et que “certaines” de leurs “catégories” ne seraient “jamais saines”.

La nutrition infantile épargnée

Changement de stratégie

Nestlé a annoncé son intention de revoir sa stratégie en matière et “est en train de travailler sur un projet à l’échelle de l’entreprise” pour mettre à jour sa stratégie en termes de nutrition et santé: “Nous nous concentrons d’abord sur la partie de notre portefeuille d’aliments et de boissons qui peut être mesurée à l’aide de systèmes externes sur le profil des nutriments” (NDLR: Nutri-score, Yuka, etc.), a confié à l’AFP un porte-parole du groupe.