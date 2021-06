Panne internet internationale : l'interdépendance des services web stratégiques en question

Ce mardi 8 juin, peu après 11h30, de nombreux sites et services web stratégiques internationaux ne pouvaient plus répondre aux requêtes des internautes. Fait notable : toutes les pannes ont eu lieu simultanément.

Cela a duré entre une et deux heures suivant les sites. La réponse aux appels des pages de ces sites par les internautes était la suivante :

Erreur 503 : Service Unavailable

Ce code d’erreur signifiant : service indisponible, sans plus d’information, sur une page blanche.

Dans le cas de service web plutôt que de page web, cela se traduisait par une absence du contenu demandé, sans plus d’information.

Le diagnostic actuel de cette panne est le suivant : ce sont les services web fournis par la société américaine Fastly qui en sont la cause. Sur sa page d’accueil, cette société se présente ainsi : « Créez, sécurisez et fournissez des sites Web et des applications plus puissants avec la plate-forme cloud de Fastly ».

Plus précisément, le service de Fastly mis en cause est le service de CDN, dont l’acronyme signifie : Content Delivery Network. Ce service de livraison en réseau a pour but de garantir un accès rapide aux contenus (textes, images, photos, musiques, vidéos, services, fonctions, …) partout dans le monde par un procédé de réplication. Le fonctionnement est plutôt simple : un contenu est déposé sur un serveur central, puis il est répliqué à l’identique sur différents serveurs aux quatres coins de la planète.

Le premier but recherché par ce système est de permettre à un contenu, par exemple demandé depuis la France sur un site américain, de ne pas avoir à traverser l’atlantique pour arriver sur l’ordinateur (ou le téléphone portable) de la personne qui le demande. Il sera fourni directement par le serveur CDN français - s'il existe. Dans ce cas, il arrivera bien plus rapidement, sans avoir à encombrer le câble transatlantique.

L’autre fonction réalisée par la même occasion est de sauvegarder ces contenus sur différents serveurs non situés au même endroit, ce qui est la base pour sécuriser des données informatiques.

Sur l’infographie ci-dessous (réalisée à l'aide de DownDetector), nous pouvons visualiser une partie des sites et services web stratégiques qui sont tombés simultanément.

Ceci est bien visible et pose très clairement des questions sur la stabilité et l’interdépendance des réseaux et services internet que nous utilisons au quotidien.

De nombreux médias ont été touchés, dont lemonde.fr :



Ce qu'il s'est passé ce 8 juin 2021 fait inévitablement écho à cette vidéo du World Economic Forum datant de Janvier 2021 faisant un parallèle entre la pandémie du Coronavirus et une pandémie numérique :





Le site FranceSoir, lui, n'a pas été touché par cette panne.