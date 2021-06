Pass sanitaire : le Conseil constitutionnel approuve un projet pire que annoncé

Le « pass sanitaire » sera limité aux grands rassemblements, comme les festivals, et soumis à une batterie de mesures limitant les atteintes aux libertés individuelles. Il conditionnera l’accès aux grands événements de plus de mille personnes, selon le projet du gouvernement, à la présentation d’un résultat négatif de dépistage du virus ou d’un justificatif de vaccination ou encore d’une attestation de rétablissement après une contamination.

Pour mieux comprendre cette décision

Les membres de l’actuel Conseil constitutionnel ont été nommés selon le bon plaisir de Macron, Hollande (on ne les présente plus), Larcher (indemnités illégales), Ferrand (affaire des Mutuelles de Bretagne) et Bartolone (indemnités illégales, emploi de sa femme comme collaboratrice). Comme le dit Vito Corleone dans « Le Parrain » : « Baciamo le mani » (« Je vous baise les mains »). Les membres du Conseil constitutionnel sont aux ordres de ceux qui les ont nommés.

Les médias qui annoncent la limitation du Pass aux rassemblements de plus de mille personnes sont également aux ordres. Castex (ou son remplaçant) en décidera par décret, car la loi ne prévoit pas de seuil de mille personnes. Il s’agit simplement d’une opération de communication pour faire passer la perte du droit de réunion.