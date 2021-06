Pourquoi Israël aide la Colombie à réprimer les manifestants

« Les vétérans de Tsahal sont également très impliqués dans le conflit colombien. L’État colombien compte beaucoup sur ces mercenaires israéliens – appelés « contractants militaires privés » par les apologistes – dans le sens où ils sont recrutés pour importer leur vaste expertise en matière de contre-insurrection développée dans la lutte contre les Palestiniens. Le fait que ces mercenaires ne soient pas techniquement membres des forces armées colombiennes et ne portent pas les uniformes officiels de l’armée, leur permet de fournir à l’État un déni plausible pour les crimes d’agression contre le mouvement révolutionnaire et d’autres forces progressistes ».

Le plus inquiétant est peut-être qu’Israël a également formé directement des groupes paramilitaires d’extrême droite responsables de la plupart des pires actes de terreur dans le pays au cours des cinquante dernières années. Carlos Castaño, commandant des AUC, peut-être le plus notoire et le plus impitoyable de tous, s’est rendu en Israël pour étudier et être formé par le tristement célèbre mercenaire israélien et ancien lieutenant-colonel des FDI Yair Klein, qui affirme avoir été invité en Colombie pour former la police nationale. Dodd a expliqué l’intérêt pour le gouvernement colombien d’utiliser le savoir-faire israélien :

Des drones israéliens ont également été repérés dans le ciel colombien, le gouvernement les utilisant pour la surveillance et le renseignement militaire. AMnetpro SAS, une société créée par deux hommes d’affaires israéliens, fournit également aux forces colombiennes des systèmes de reconnaissance faciale et d’autres technologies de sécurité.

« Les entrepreneurs militaires privés israéliens sont fortement impliqués avec l’armée colombienne en termes de formation militaire, de conduite d’opérations anti-insurrectionnelles, de collecte de renseignements, d’assassinats ciblés, d’interventions militaires transfrontalières dans des États comme le Venezuela, parallèlement à la guerre hybride en général, et plus encore. En tant que deuxième partenaire militaire le plus important après les États-Unis, Israël peut être considéré comme un soutien clé du terrorisme d’État colombien, qui a fait ses preuves », a déclaré Oliver Dodd à MintPress par téléphone depuis Bogota. Dodd est un chercheur à l’Université de Nottingham qui couvre la guerre civile colombienne.

Duque a envoyé l’armée dans plusieurs des plus grandes villes de Colombie pour faire face à la grève nationale, une décision condamnée par les groupes de défense des droits de l’homme. Ces forces ont été formées aux « techniques de contre-terrorisme et de combat » par des attachés des Forces de Défense israéliennes (FDI) afin de partager leur expertise en matière d’écrasement de la résistance intérieure. Ainsi, tout Palestinien qui se rendrait en Colombie en ce moment pourrait ressentir un étrange sentiment de familiarité avec ce qui se passe.

Des photos circulant sur les médias sociaux montrent les forces gouvernementales utilisant des armes israéliennes contre les manifestants, tandis que des véhicules blindés Sand Cat de fabrication israélienne circulent dans les rues des principales villes de Colombie. Les fusils standard de toutes les branches de l’armée et de la police sont israéliens ; l’armée utilise le Galil d’IMI, les forces spéciales utilisent le Tavor d’IWI, tandis que l’armée de l’air, la marine et la police préfèrent l’Ace d’IWI.

L’État a essentiellement déclaré la guerre aux citoyens, transformant les rues et les quartiers en champs de bataille pour tenter de faire passer les politiques néolibérales très controversées du président Duque, qui supprimeraient les soins de santé publics, privatiseraient les retraites, réduiraient le salaire minimum et prélèveraient une taxe de 19% sur les aliments de base, mesures que les critiques considèrent comme une attaque en règle contre la majorité de la classe ouvrière colombienne. Le président ne montre aucun signe de recul, bien que sa cote de popularité ait chuté à 18%, un niveau historiquement bas pour les chefs d’État colombiens.

La répression de la dissidence est encouragée par le gouvernement israélien, qui doit lui-même faire face à une vaste révolte économique, militaire et sociale de sa population palestinienne captive. En dehors des États-Unis, Israël est le principal fournisseur d’armes de l’armée et des paramilitaires colombiens, et la police et l’armée colombiennes ont utilisé leur formation et leurs armes israéliennes contre leur propre révolte intérieure.

BOGOTA – Depuis plus un mois, une grève nationale paralyse la Colombie et fait l’objet d’une répression meurtrière de la part du gouvernement d’extrême droite d’Ivan Duque. Alors que les syndicats ont fermé les grandes villes, interrompant les transports en commun et bloquant l’économie du pays, les forces gouvernementales ont répondu par la violence. Selon les chiffres du gouvernement, au moins 44 personnes ont été tuées lors des manifestations qui ont débuté le 28 avril. En outre, 500 personnes ont été portées disparues, plus de 100 ont été atteints par des tirs à balles réelles et au moins 28 ont été blessées à l’œil par la police, par la célèbre brigade anti-émeute ESMAD ou par des organisations paramilitaires liées à l’État.

La Palestine a également des liens avec l’Amérique latine, et la communauté palestinienne s’y porte bien. Ces derniers temps, un certain nombre de Palestiniens ont accédé à de hautes fonctions dans la région, notamment Carlos Roberto Flores, président du Honduras de 1998 à 2002, Antonio Saca, président du Salvador de 2004 à 2009 et Yehude Simon, premier ministre du Pérou de 2008 à 2009.

Alors que le continent s’est déplacé vers la gauche dans les années 2000, presque toute la région a commencé à reconnaître la Palestine comme un État indépendant. Pendant des années, la Colombie a été le seul pays d’Amérique du Sud à résister, et elle l’a fait jusqu’en 2018.

Au même moment, le président Duque faisait clairement connaître sa position. L’année dernière, il s’est exprimé devant l’AIPAC, le groupe de pression pro-israélien le plus puissant d’Amérique, où il a annoncé que la Colombie ouvrirait un « bureau d’innovation » à Jérusalem occupée, à un pas de défier le droit international en y déplaçant l’Ambassade colombienne. Il a également dénoncé une supposée présence du Hezbollah au Venezuela voisin, désignant le groupe libanais et ennemi militaire d’Israël comme une organisation terroriste – un geste qui a probablement plus à voir avec le fait de se faire des amis qu’avec de véritables craintes en matière de sécurité.

Tout au long de ces derniers bombardements de Gaza, qui ont fait environ 250 morts, près de 2 000 blessés et des dizaines de milliers de personnes déplacées, le gouvernement colombien s’est tenu aux côtés de son allié, condamnant les tirs de roquettes sur Israël. « La Colombie exprime sa profonde préoccupation face aux actes terroristes et aux attaques contre Israël et exprime sa solidarité avec les victimes de ces actions », a-t-il écrit. Il n’y a eu aucune réprimande des missiles israéliens, bien plus meurtriers, qui frappent Gaza.

Un cycle de dépendance

L’alliance politique naissante a entraîné un approfondissement des liens économiques. En 2013, les deux nations ont signé un accord de libre-échange. « C’est un moment historique dans les relations entre l’État d’Israël et la République de Colombie », a annoncé le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. « Ces décisions créent une plateforme de coopération entre nous qui portera notre partenariat, notre amitié, notre fraternité… à de nouveaux niveaux politiques et économiques ».

Pour l’essentiel, les échanges commerciaux entre les deux États consistent en des armes et du savoir-faire israéliens envoyés en Colombie en échange de réserves minérales de la nation sud-américaine. En 2011, les armes de qualité militaire représentaient 49,6% de toutes les exportations israéliennes vers la Colombie. Le charbon représente environ 89% de ce qui revient dans l’autre sens. Le reste est principalement constitué de produits agricoles (café, fruits, sucre, etc.).

La richesse minérale de la Colombie n’est exploitable qu’après des décennies de pressions exercées par l’armée et les paramilitaires associés pour expulser les Noirs et les indigènes de leurs précieuses terres, afin de permettre l’installation de sociétés transnationales de l’agroalimentaire et de l’énergie. L’armement et les conseils techniques israéliens ont joué un rôle crucial à cet égard. En conséquence, Israël est en mesure de récolter une partie des bénéfices, en gardant les lumières allumées chez lui grâce au charbon colombien bon marché, dans un accord qui profite aux Israéliens et aux grandes entreprises, mais qui blesse les populations et contribue au nettoyage ethnique des deux côtés du monde.

« Des avant-postes clés de la puissance américaine »

La Colombie et Israël sont les alliés les plus favorisés des États-Unis dans leurs régions respectives. Israël reçoit chaque année des milliards de dollars d’aide militaire, des armes qu’il teste souvent sur des populations civiles palestiniennes et qui peuvent ensuite être vendues dans les foires aux armes du monde entier comme « testées au combat ».

De même, la Colombie reçoit gratuitement d’énormes quantités d’armes américaines (pour une valeur de plus de 461 millions de dollars en 2021), principalement sous le couvert de la guerre contre la drogue discréditée. Le Plan Colombie – la militarisation de la guerre contre la drogue en Amérique latine – est surtout associé à l’administration Bush. Cependant, le cerveau de l’opération était en fait Joe Biden. « C’est moi qui ai mis en place le Plan Colombie… en redressant ce gouvernement depuis longtemps », s’est-il vanté l’année dernière. Pendant son mandat, Joe Biden prévoitd’étendre sa politique de la Colombie à l’Amérique centrale.

Ni la répression la plus récente d’Israël ni celle de la Colombie n’ont suscité la censure de l’administration Biden, le président ayant immédiatement annoncé qu’ »Israël a le droit de se défendre », alors qu’il pilonnait des cibles civiles à Gaza. De même, il n’y a eu aucun mot officiel de Washington sur la répression meurtrière des manifestants par le gouvernement colombien. En effet, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a rencontré son homologue colombien Diego Molano en début de semaine, où il a « exprimé son engagement à renforcer nos relations en matière de défense », selon ses propres termes.

« Israël et la Colombie sont des avant-postes clés de l’empire américain et, en tant que tels, sont autorisés à terroriser les populations civiles au nom de la lutte contre le terrorisme », a déclaré Belén Fernández, une journaliste qui couvre de près les relations entre le Moyen-Orient et l’Amérique latine. « Les deux États sont fermement liés aux États-Unis et l’un à l’autre dans ce qui s’apparente à un ménage à trois militaro-économique fondé sur la perpétuation de l’insécurité, des déplacements forcés et de la tyrannie de droite », a-t-elle ajouté.

Shimon Peres, d’Israël, à gauche, et Juan Santos, de Colombie, sourient à des soldats israéliens lors d’une cérémonie à Jérusalem, le 10 juin 2013. Sebastian Scheiner | AP

MintPress s’est également entretenu avec Manuel Rozental, un médecin et militant de longue date vivant dans le Cauca, où la récente répression a été la plus extrême. Rozental a vu un certain nombre de parallèles entre Israël et la Colombie.

« En ce moment, il y a un soulèvement en Colombie de la part de personnes qui en ont assez d’un régime qui ne fait qu’exploiter et qui recourt à la violence et à la force. La même chose se passe à Gaza », a-t-il déclaré. « Dans les deux cas, soit les États-Unis ne disent rien, soit ils présentent les deux parties comme faisant partie d’un processus de polarisation pour dissimuler le fait qu’il existe un seul régime illégitime qui réprime et opprime les gens. Aucune de ces violences en Colombie n’aurait lieu sans le soutien des États-Unis et de leurs intérêts commerciaux. Et c’est également le cas en Israël ».

Le rôle de la Colombie dans le système est nettement similaire à celui d’Israël : elle est le principal lieutenant des États-Unis dans la région, attaquant le Venezuela, la Bolivie ou n’importe lequel de ses autres voisins progressistes. C’est également le principal emplacement des bases militaires américaines dans la région. Pour Rozental, les parallèles entre la Colombie et la situation israélo-palestinienne sont « évidents » :

« Israël est le fer de lance des intérêts américains au Moyen-Orient en échange d’un financement massif du gouvernement pour le soutien d’un régime de plus en plus fasciste sous le contrôle de Benyamin Netanyahou en tant qu’homme fort, comme l'[ancien] président Uribe en Colombie. Ce modèle génère d’énormes sommes d’argent pour l’industrie militaire américaine et a transformé Israël à la fois en une superpuissance militaire et en un producteur et exportateur de sécurité de guerre dans tout le Moyen-Orient et le monde ».

Les manifestants dans les deux pays sont frappés par des gaz lacrymogènes qui proviennent du même fabricant d’armes basé en Pennsylvanie qui fournit les deux régimes. Les deux nations sont également disposées à faire le sale boulot que les États-Unis préféreraient ne pas être pris à faire. Israël, par exemple, est devenu le principal fournisseur d’armes de la dictature fasciste chilienne du général Pinochet après que la pression de l’opinion publique a contraint le gouvernement américain à suspendre son aide militaire. Il a également fourni environ 95% de toutes les armes à la junte militaire argentine pro-américaine lorsqu’elle était au pouvoir (1976-1983).

Entre-temps, la surveillance accrue de la formation par les États-Unis de dizaines de milliers de policiers et de militaires latino-américains aux tactiques de répression a rendu les États-Unis moins enclins à poursuivre cette pratique, d’autant plus que de nombreux diplômés de la tristement célèbre École des Amériques de Fort Benning, en Géorgie, ont été reconnus coupables de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Evan King, directeur du programme Colombie pour le Collectif de Solidarité Witness for Peace à Bogota, a déclaré à MintPress :

« La Colombie est l’Israël de l’Amérique du Sud car elle a commencé à exporter ces tactiques dans toute la région. Les États-Unis adorent cela, la délocalisation de l’endoctrinement des forces militaires à l’étranger. Ils n’ont pas besoin de le faire parce que les Colombiens le font maintenant. Vous voyez donc les forces colombiennes former la police hondurienne, salvadorienne ou mexicaine. Plus récemment, vous avez vu les forces spéciales colombiennes se rendre en Haïti pour former les forces de sécurité haïtiennes, qui abattent maintenant aussi des manifestants dans les rues ».

Des États colonisateurs