Qui dirige le monde ? BlackRock, Vanguard et StateStreet

Prenons l’exemple de Pepsico. C’est la société mère de nombreuses sociétés de sodas et de snacks. Les marques dites concurrentes sont issues des usines de quelques sociétés qui monopolisent l’ensemble de l’industrie. Dans l’industrie des aliments emballés, il y a quelques grandes entreprises, comme Unilever, la société Coca-Cola, Mondelez et Nestlé. Sur l’image, vous voyez que la plupart des marques de l’industrie alimentaire appartiennent à l’une de ces sociétés. Les grandes entreprises sont cotées en bourse et les gros actionnaires siègent au conseil d’administration. Sur des sites comme Yahoo Finance, nous pouvons obtenir des informations détaillées sur les entreprises, notamment sur l’identité des principaux actionnaires. Prenons à nouveau l’exemple de Pepsico. Nous constatons qu’environ 72 % des actions sont détenues par pas moins de 3 155 investisseurs institutionnels. Il s’agit de sociétés d’investissement, de fonds de placement, de compagnies d’assurance, de banques et, dans certains cas, de gouvernements. Qui sont les plus gros investisseurs institutionnels de Pepsico ? Comme vous pouvez le constater, seuls 10 investisseurs détiennent ensemble près d’un tiers des actions. Les dix premiers investisseurs représentent ensemble une valeur de 59 milliards de dollars, mais sur ces dix, seuls trois possèdent plus d’actions que les sept autres. Rappelons-nous-en et regardons qui possède le plus d’actions de la Coca-Cola Company, le plus grand concurrent de Pepsi. La plus grande partie des actions est à nouveau détenue par des investisseurs institutionnels. Regardons les 10 premiers et commençons par les six derniers. Quatre de ces investisseurs institutionnels sont aussi dans les six derniers de Pepsico. Il s’agit de Northern Trust, JPMorgan-Chase, Geode Capital Management et Wellington Management. Maintenant, regardons les quatre plus gros détenteurs d’actions. Ce sont BlackRock, Vanguard et State Street. Ce sont les plus grandes sociétés d’investissement du monde, donc Pepsico et Coca-Cola ne sont pas du tout des concurrents. Les autres grandes entreprises qui possèdent une myriade de marques, comme Unilever, Mondelez et Nestlé, appartiennent au même petit groupe d’investisseurs. Mais ce n’est pas seulement dans l’industrie alimentaire que leurs noms apparaissent. Découvrons sur Wikipedia, quelles sont les plus grandes entreprises de technologie.

Alors que vous regardez des millions de personnes tombent dans la pauvreté à cause des politiques du Covid de l’année dernière, même si la plus grande crise économique de l’histoire ne vous a pas encore touché, ce n’est qu’une question de temps avant que ses effets ne vous atteignent également. Il ne s’agit pas d’un discours alarmiste, mais d’une dure réalité. Je pense aussi que nous pourrions atténuer les dégâts et peut-être même faire mieux, à condition d’être correctement informés de notre situation. C’est pourquoi je voudrais vous montrer quelques faits que vous pouvez facilement vérifier ; des faits qui sont d’une importance cruciale. Une poignée de grandes entreprises dominent tous les aspects de notre vie. Cela peut sembler exagéré, mais du petit-déjeuner que nous prenons au matelas sur lequel nous dormons, en passant par tout ce que nous portons et consommons, tout dépend largement de ces sociétés. Ce sont d’énormes sociétés d’investissement qui déterminent le cours des flux d’argent. Elles sont les personnages principaux de la pièce à laquelle nous assistons. Je sais que votre temps est précieux, alors je résume les données les plus importantes. Comment cela fonctionne ?

Toutes les sociétés mentionnées dans cette histoire ont un point commun, BlackRock , Vanguard et StateStreet réunis en constituent les investisseurs institutionnels majoritaires. Deuxième pour TotalEnergie et WorldLine/Ingenico, mais ils sont également actionnaires majoritaires d’autres groupes d’investissement comme Invesco, qui possède 0.86% ($908.0m) des actions de TotalEnergie, propulsant les trois groupes au sommet. On peut faire le même calcul avec WorldLine et ses investisseurs, comme Atos, ayant comme actionnaire majoritaire Siemens, pour qui les actionnaires majoritaires sont BlackRock , Vanguard et StateStreet réunis.

Il est réveillé par son téléphone Android , allume la lumière grâce à Engie et va prends un café Nespresso . Il enfile des vieilles NIKE , un masque 3M , et descend dans l'ascenseur OTIS . Il entre dans sa Renault , passe faire le plein dans une station essence Total et conduit jusqu'au centre de dépistage. Il paie grâce à sa carte MasterCard sur un terminal de paiement Ingenico , se fait faire son test avec un kit Hologic qui sera analysé sur une machine Abbott , on y recherchera des variants découverts avec des logiciels comme NextGen . En sortant, il se passera une solution hydroalcoolique Aniosgel , se mouchera avec un Kleenex , fumera une Gauloise , et mâchera un Hollywood Chewing Gum avant son rendez-vous Tinder dans un Starbucks Café . Il discutera du choix du meilleur vaccin entre Moderna , Pfizer , Astrazeneca ou Johnson & Jonshon et de la gestion désastreuse de l'épidémie par le Gouvernement Français. Il finira la soirée avec une Heinekein pour lui et de la Guiness pour elle, il jouira dans une capote Durex .

BIG TECH

Facebook est le propriétaire de Whatsapp et d’Instagram. Avec Twitter, ils forment les plateformes de réseaux sociaux les plus populaires. Alphabet est la société mère de toutes les entreprises Google, comme YouTube et Gmail, mais elle est aussi le plus gros investisseur dans Android, l’un des deux systèmes d’exploitation de presque tous les smartphones et tablettes. L’autre système d’exploitation est IOS d’Apple. Si nous ajoutons Microsoft, nous voyons quatre entreprises qui fabriquent les logiciels de presque tous les ordinateurs, tablettes et smartphones dans le monde.

Voyons qui sont les plus gros actionnaires de ces entreprises. Prenons Facebook : nous voyons que 80 % des actions sont détenues par des investisseurs institutionnels. Ce sont les mêmes noms qui sont apparus dans l’industrie alimentaire ; les mêmes investisseurs sont dans le top 3. Ensuite, il y a Twitter. Il forme avec Facebook et Instagram le trio de tête. Étonnamment, cette société est également aux mains des mêmes investisseurs. Nous les voyons à nouveau, avec Apple et même avec leur plus grand concurrent, Microsoft.

De même, si nous examinons d’autres grandes entreprises de l’industrie technologique qui développent et fabriquent nos ordinateurs, nos téléviseurs, nos téléphones et nos appareils ménagers, nous voyons les mêmes grands investisseurs, qui détiennent ensemble la majorité des actions. C’est vrai pour toutes les industries. Je n’exagère pas.

L’INDUSTRIE DU VOYAGE (ET L’ÉNERGIE ET LES MINES)

Un dernier exemple, réservons des vacances. Sur un ordinateur ou un smartphone, nous recherchons un vol vers un pays ensoleillé sur Skyscanner ou Expedia. Les deux sont issus du même petit groupe d’investisseurs. Nous prenons l’avion avec l’une des nombreuses compagnies aériennes. Dont beaucoup sont aux mains des mêmes investisseurs et des gouvernements, comme c’est le cas d’Air France-KLM. L’avion que nous prenons est, dans la plupart des cas, un Boeing ou un Airbus, qui appartiennent également aux mêmes noms. Nous réservons par l’intermédiaire de Booking.com ou AirBnB et, une fois arrivés, nous sortons dîner et plaçons un commentaire sur Tripadvisor.

Les mêmes grands investisseurs interviennent dans tous les aspects de notre voyage et leur pouvoir est encore plus grand, car le kérosène provient de leurs compagnies pétrolières ou de leurs raffineries. L’acier à partir duquel l’avion est fabriqué provient de leurs sociétés minières. Ce petit groupe de sociétés d’investissement, de fonds et de banques sont en fait aussi les plus grands investisseurs dans l’industrie qui extrait les matières premières.

Wikipedia montre que les plus grandes sociétés minières ont les mêmes grands investisseurs que ceux que nous voyons partout. De même, les grandes entreprises agricoles, dont dépend toute l’industrie alimentaire ; elles possèdent Bayer, la société mère de Monsanto, le plus grand producteur de semences au monde, mais elles sont aussi les actionnaires de la grande industrie textile. Et même de nombreuses marques de mode populaires qui fabriquent les vêtements à partir du coton appartiennent aux mêmes investisseurs.

Qu’il s’agisse des plus grandes entreprises de panneaux solaires ou des raffineries de pétrole, les actions sont entre les mains des mêmes sociétés. Elles possèdent les sociétés de tabac qui produisent toutes les marques de tabac populaires, mais aussi toutes les grandes sociétés pharmaceutiques et les institutions scientifiques qui produisent des médicaments. Elles possèdent les entreprises qui produisent nos métaux et aussi toute l’industrie automobile, aéronautique et de l’armement, où une grande partie des métaux et des matières premières sont utilisés. Elles possèdent les entreprises qui fabriquent nos produits électroniques, les grands entrepôts, les marchés en ligne et même les moyens de paiement que nous utilisons pour acheter leurs produits.

Pour rendre cette vidéo aussi courte que possible, je ne vous ai montré que la partie émergée de l’iceberg. Si vous décidez de faire des recherches avec les sources que je viens de vous montrer, vous verrez que la plupart des compagnies d’assurance, des banques, des entreprises de construction, des compagnies de téléphone, des chaînes de restaurants et des cosmétiques sont détenus par les mêmes investisseurs institutionnels que ceux que nous venons de voir.

BLACKROCK & VANGUARD

Ces investisseurs institutionnels sont principalement des sociétés d’investissement, des banques et des compagnies d’assurance. Ils sont eux-mêmes détenus par des actionnaires et le plus surprenant est qu’ils possèdent les actions les uns des autres.

Ensemble, ils forment un immense réseau comparable à une pyramide. Les petits investisseurs appartiennent à de plus gros investisseurs. Ces derniers sont détenus par des investisseurs encore plus grands. Le sommet visible de cette pyramide ne comporte que deux sociétés dont nous avons déjà souvent vu le nom. Il s’agit de Vanguard et de BlackRock. Le pouvoir de ces deux sociétés dépasse l’imagination. Elles possèdent non seulement une grande partie des actions de presque toutes les grandes entreprises, mais aussi les actions des investisseurs dans ces entreprises. Cela leur donne un monopole complet.

Un rapport de Bloomberg indique qu’en 2028, ces deux entreprises disposeront ensemble d’investissements d’un montant de 20 000 milliards de dollars. Cela signifie qu’elles posséderont presque tout

Bloomberg appelle BlackRock “la quatrième branche du gouvernement”, car c’est la seule agence privée qui travaille étroitement avec les banques centrales. BlackRock prête de l’argent à la banque centrale, mais il est aussi son conseiller. Elle développe également les logiciels utilisés par la banque centrale. De nombreux employés de BlackRock étaient à la Maison Blanche avec Bush et Obama. Son PDG, Larry Fink, peut compter sur un accueil chaleureux de la part des dirigeants et des politiciens. Pas si étrange, si l’on sait qu’il est l’homme de paille de la société dirigeante. Mais Larry Fink ne tire pas les ficelles lui-même.

BlackRock, lui-même, est également détenu par des actionnaires. Qui sont ces actionnaires ? Nous arrivons à une étrange conclusion. Le plus gros actionnaire est Vanguard. Mais maintenant cela devient obscur. Vanguard est une société privée et nous ne pouvons pas voir qui sont les actionnaires. L’élite qui possède Vanguard n’aime apparemment pas être sous les feux de la rampe mais, bien sûr, elle ne peut se cacher de qui veut bien creuser.

Selon des rapports d’Oxfam et de Bloomberg, 1 % de la population mondiale possède plus d’argent que les 99 % restants. Pire encore, Oxfam affirme que 82% de l’argent gagné en 2017 est allé à ces 1%.

Forbes, le plus célèbre magazine économique, affirme qu’en mars 2020, il y avait 2 095 milliardaires dans le monde. Cela signifie que Vanguard est détenu par les familles les plus riches du monde. Si nous faisons des recherches sur leur histoire, nous constatons qu’elles ont toujours été les plus riches. Certaines d’entre elles, même avant le début de la révolution industrielle, parce que leur histoire est tellement intéressante et étendue, je ferai une suite.

Pour l’instant, je veux juste dire que ces familles, dont beaucoup font partie de la royauté, sont les fondateurs de notre système bancaire et de toutes les industries du monde. Ces familles n’ont jamais perdu le pouvoir, mais en raison de l’augmentation de la population, elles ont dû se cacher derrière des entreprises, comme Vanguard, dont les actionnaires sont les fonds privés et les organismes à but non lucratif de ces familles.

LES ONG ET LES FONDATIONS ET LEUR MAINMISE SUR BIG-PHARMA

Pour clarifier le tableau, je dois expliquer brièvement ce que sont réellement les organisations à but non lucratif. Celles-ci apparaissent comme le lien entre les entreprises, la politique et les médias. Cela dissimule un peu les conflits d’intérêts. Les organisations à but non lucratif, également appelées “fondations”, dépendent des dons ; elles ne doivent pas divulguer l’identité de leurs donateurs ; elles peuvent investir l’argent comme elles l’entendent et ne paient pas d’impôts tant que les bénéfices sont réinvestis dans de nouveaux projets. De cette façon, les organisations à but non lucratif gardent entre elles des centaines de milliards de dollars ; selon le gouvernement australien, les organisations à but non lucratif sont un moyen idéal de financer les terroristes et de blanchir massivement de l’argent.

Les fondations et les fonds des familles les plus riches restent dans l’ombre autant que possible. Pour les questions qui retiennent l’attention, on fait appel aux fondations de philanthropes de rang inférieur mais très riches.

Pour faire court, je vais vous montrer les trois plus importantes qui relient toutes les industries du monde. Il s’agit de la Fondation Bill et Melinda Gates, de la Fondation Open Society du multimilliardaire controversé Soros et de la Fondation Clinton. Je vais vous donner une très courte introduction pour vous montrer leur puissance.

Selon le site web du Forum économique mondial, la Fondation Gates est le plus grand sponsor de l’OMS. Et ce, après que Donald Trump ait renoncé au soutien financier des États-Unis à l’OMS en 2020. La Fondation Gates est donc l’une des entités les plus influentes dans tout ce qui concerne notre santé. La Fondation Gates travaille en étroite collaboration avec les plus grandes entreprises pharmaceutiques, parmi lesquelles Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Biontech et Bayer.

Et nous venons de voir qui sont leurs plus gros actionnaires. Bill Gates n’est pas un pauvre informaticien qui est devenu miraculeusement très riche. Il est issu d’une famille de philanthropes qui travaille pour l’élite absolue. Son Microsoft est détenu par Vanguard, BlackRock et Berkshire Hathaway. Mais la Fondation Gates, après BlackRock et Vanguard est le plus gros actionnaire de Berkshire Hathaway. Il a même été membre du conseil d’administration là-bas.

Il nous faudrait des heures si nous voulions découvrir tout ce dans quoi Gates, la Fondation Open Society de Soros et la Fondation Clinton sont impliqués. Ils forment un pont avec la situation actuelle, il fallait donc que je les présente.

LES GRANDS MÉDIAS

Nous devons commencer le prochain sujet par une question. Quelqu’un comme moi, qui ne fait jamais de vidéos, peut, avec un vieil ordinateur portable, montrer objectivement que seules deux entreprises détiennent un monopole dans toutes les industries du monde. Ma question est la suivante : pourquoi n’en parle-t-on jamais dans les médias ?

Nous pouvons choisir quotidiennement entre toutes sortes de documentaires et de programmes télévisés, mais aucun d’entre eux ne traite de ce sujet. N’est-il pas assez intéressant ou y a-t-il d’autres intérêts en jeu ? Wikipedia, encore une fois, nous donne la réponse. Ils disent qu’environ 90% des médias internationaux sont détenus par neuf conglomérats médiatiques. Que l’on prenne le monopoliste Netflix et Amazon Prime ou les énormes groupes qui possèdent de nombreuses sociétés filles, comme Time-Warner, la Walt Disney Company, Comcast, Fox Corporation, Bertelsmann et Viacom, CBS, nous voyons que les mêmes noms possèdent des actions.

Ces sociétés ne se contentent pas de réaliser tous les programmes, films et documentaires, elles possèdent également les chaînes sur lesquelles ils sont diffusés. Ainsi, non seulement les industries mais aussi l’information sont la propriété de l’élite.

Je vais vous montrer brièvement comment cela fonctionne aux Pays-Bas. Pour commencer, tous les grands médias néerlandais sont détenus par trois sociétés. La première est De PersGroep [DPG Media], la société mère des marques suivantes (. Outre les nombreux journaux et magazines, elle possède également Sanoma, la société mère de certaines des grandes chaînes commerciales néerlandaises. De nombreux médias étrangers, comme VTM, sont également détenus par De PersGroep.

Le deuxième groupe est Mediahuis, l’un des plus grands groupes de médias d’Europe. Aux Pays-Bas, Mediahuis possède les marques suivantes. Jusqu’en 2017, Mediahuis possédait également Sky Radio et Radio Veronica, ainsi que Radio 538 et Radio 10.

Et puis il y a Bertelsmann, qui est l’une des 9 plus grandes entreprises de médias. Cette société possède RTL, qui possède 45 stations de télévision et 32 stations de radio dans 11 pays. Mais Bertelsmann est également copropriétaire du plus grand éditeur de livres du monde, Penguin Random House.]

Les actions de ces sociétés sont détenues par des fonds privés de trois familles. Il s’agit de la famille belge Van Thillo, de la famille belge Leysen et de la famille allemande Bertelsmann-Mohn.

LES FAKE NEWS

Pour compléter cette vue d’ensemble, regardez d’où viennent les informations. Les informations quotidiennes de tous ces médias – les divers médias d’information – ne produisent pas de nouvelles. Ils utilisent les informations et les images des agences de presse, l’ANP et Reuters. Ces agences ne sont pas indépendantes. ANP est la propriété de Talpa, John de Mol. Thomson-Reuters appartient à la puissante famille canadienne Thomson.

Les journalistes et rédacteurs les plus importants travaillant pour ces agences sont membres d’une agence de journalisme, comme le Centre européen de journalisme. Ces derniers sont l’un des plus grands sponsors européens de projets liés aux médias. Ils forment des journalistes, publient des livres d’étude, fournissent des espaces de formation et des agences de presse et travaillent en étroite collaboration avec les grandes entreprises, Google et Facebook.

Pour les analyses et points de vue journalistiques, les grands médias utilisent Project Syndicate. Il s’agit de l’organisation la plus puissante dans ce domaine. Le Project Syndicate et des organisations comme celles que j’ai mentionnées collaborent avec les agences de presse, le lien entre tous les médias du monde. Lorsque les présentateurs de journaux télévisés utilisent leur prompteur, il y a de fortes chances que le texte provienne de l’une de ces organisations. C’est la raison pour laquelle les médias du monde entier font preuve de synchronicité dans leurs reportages.

Et regardez le centre européen de journalisme, lui-même. Encore une fois, la fondation Gates et la fondation Open Society. Ils sont également fortement sponsorisés par Facebook, Google, le ministère de l’éducation et des sciences et le ministère des affaires étrangères.

Qui sponsorise l’organisation et les agences de presse qui produisent nos informations ? Avec Project Syndicate, nous voyons la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation Open Society et le Centre européen du journalisme. Les organisations qui apportent les nouvelles sont payées par des organisations sans but lucratif, de la même élite qui possède également l’ensemble des médias, mais aussi une partie de l’argent des contribuables est utilisée pour les payer.

En Belgique, il y a régulièrement des manifestations, car Mediahuis et De Persgroep reçoivent des millions d’euros du gouvernement, alors que beaucoup sont à l’étranger…

LE DANGER QUI NOUS ATTEND

Il y avait beaucoup de choses à assimiler et j’ai essayé de faire aussi court que possible. Je n’ai utilisé que les exemples qui me semblaient nécessaires pour créer une vue d’ensemble claire. Cela permet de mieux comprendre notre situation actuelle, cela peut apporter un éclairage nouveau sur les événements passés

Nous aurons suffisamment de temps pour nous plonger dans le passé, mais parlons maintenant d’aujourd’hui. Mon objectif est de vous informer du danger qui nous guette actuellement. L’élite gouverne chaque aspect de nos vies, également, les informations que nous obtenons et ils dépendent d’une coordination, d’une coopération pour connecter toutes les industries dans le monde pour servir leurs intérêts. Cela se fait par le biais du Forum économique mondial, entre autres, une organisation très importante.

Chaque année, à Davos, les PDG des grandes entreprises rencontrent des dirigeants nationaux, des hommes politiques et d’autres parties influentes, comme l’UNICEF et Greenpeace. Le conseil d’administration du FEM comprend l’ancien vice-président Al Gore, notre ministre Sigrid Kaag, Feike Sijbesma, président de la Royal Dutch State Mines et le commissaire de la banque néerlandaise, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. De plus, le fils de l’homme politique Ferdinand Grapperhaus travaille pour le FEM.

Wikipedia indique que la cotisation annuelle des membres est de 35 000 euros “mais plus de la moitié de notre budget provient de partenaires qui paient le coût pour les politiciens qui, autrement, ne pourraient pas se permettre d’adhérer.”

Selon les critiques, le FEM sert aux riches entreprises à faire des affaires avec d’autres entreprises ou avec des politiciens. Pour la plupart des membres, le FEM favoriserait le gain personnel au lieu d’être un moyen de résoudre les problèmes du monde. Pourquoi y aurait-il beaucoup de problèmes dans le monde si les leaders de l’industrie, les banquiers et les politiciens depuis 1971 se réunissent chaque année pour résoudre les problèmes du monde ?

N’est-il pas illogique qu’après 50 ans de rencontres entre les écologistes et les PDG des entreprises les plus polluantes, la nature se dégrade peu à peu au lieu de s’améliorer ? Ces critiques ont raison, c’est clair, quand on regarde les principaux partenaires qui représentent ensemble plus de la moitié du budget du FEM. Car il s’agit de BlackRock, de la fondation Open Society, de la fondation Bill et Melinda Gates et de nombreuses grandes entreprises, dont Vanguard et BlackRock possèdent les actions.

Le président et fondateur du FEM est Klaus Schwab, un professeur et homme d’affaires suisse. Dans son livre, The Great Reset, il décrit les projets de son organisation. Le coronavirus est, selon lui, une grande “opportunité” pour réinitialiser nos sociétés. Il l’appelle “Build Back Better”. Ce slogan est désormais sur les lèvres de tous les politiciens mondialistes du monde.

Notre ancienne société doit passer à une nouvelle, dit Schwab. Les gens ne possèdent rien mais travaillent pour l’État afin que leurs besoins primaires soient satisfaits. Le FEM affirme que c’est nécessaire car la société de consommation que l’élite nous a imposée n’est plus viable. Schwab affirme dans son livre que nous ne reviendrons jamais à l’ancienne norme et le FEM a récemment publié une vidéo pour expliquer clairement que d’ici 2030, nous ne posséderons rien mais nous serons heureux.

LE GRAND RESET = LE NOUVEL ORDRE MONDIAL

Vous avez probablement entendu parler du Nouvel Ordre Mondial. Les médias veulent nous faire croire qu’il s’agit d’une théorie du complot, pourtant les dirigeants en parlent depuis des décennies. Pas seulement George Bush père, Bill Clinton et Nelson Mandela, mais aussi des philanthropes de renommée mondiale, comme Cecil Rhodes, David Rockefeller, Henry Kissinger et même George Soros. *34.12

L’ONU a présenté en 2015 son controversé Agenda 2030. Il est presque identique au Great Reset de Klaus Schwab. L’ONU veut s’assurer, tout comme Schwab, qu’en 2030, la pauvreté, la faim, la pollution et les maladies ne sévissent plus sur la Terre.

Cela semble bien, mais attendez de lire les petits caractères. Le plan prévoit que l’Agenda 2030 sera payé par nous, les citoyens. Tout comme ils nous demandent aujourd’hui de renoncer à nos droits pour la santé publique, ils nous demanderont de renoncer à nos richesses pour lutter contre la pauvreté. Il ne s’agit pas de théories du complot. C’est sur leur site officiel. Cela se résume à ceci : L’ONU veut que les impôts des pays occidentaux soient répartis entre les méga-corporations de l’élite pour créer une toute nouvelle société. Une nouvelle infrastructure, car les combustibles fossiles auront disparu en 2030.

Pour ce projet, l’ONU dit que nous avons besoin d’un gouvernement mondial, à savoir l’ONU elle-même.

L’ONU est d’accord avec Schwab pour dire qu’une pandémie est une chance en or d’accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030.

Il est inquiétant que le FEM et l’ONU admettent ouvertement que les pandémies et autres catastrophes peuvent être utilisées pour remodeler la société. Nous ne devons pas penser à la légère à ce sujet et effectuer des recherches approfondies.

