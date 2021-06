Véronique Rabiot n'a guère gouté la défaite des Bleus ce lundi face à la Suisse Elle s'en est pris au père de Kylian Mbappé. Voici les images.

C’est un épisode qui a rapidement fait parler de lui. Quelques instants après l’échec de Kylian Mbappé lors de la séance de penalty, synonyme d’élimination de l’équipe de France face à la Suisse, en huitième de finale de l’Euro, Véronique Rabiot a adressé quelques mots salés à l’encontre du père de l’attaquant parisien. Cette séquence a été captée par les caméras de TF1.

« C’est honteux la manière dont il a tiré (son tir au but), il y est allé avec trop de légèreté, j’espère que vous allez le gronder ! »

Durant la diffusion de ces images, le journaliste Frédéric Calenge les a commentées : « Ce qui est assez rare, c’est la mère d’Adrien Rabiot qui a eu un comportement totalement inapproprié. Elle s’en est pris aux parents de Kylian Mbappé, leur reprochant le statut de leur fils, et le tir au but manqué par Kylian Mbappé. Toutes les familles étaient interloquées, pour ne pas dire totalement outrées par cette attitude qui laissera sans doute des traces. »Les parents de Kylian Mbappé ont quant à eux eu la sagesse et la présence d’esprit de ne pas relever les mots de Madame Rabiot.