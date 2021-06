Rappel de nombreux lots de glaces en raison d'un pesticide cancérogène

Avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, la tentation était grande de se ruer au rayon des crèmes glacées. La prudence est toutefois de mise. De "nombreux" lots de glaces sont visés par une procédure de "retrait/rappel" car ils contiennent de l'oxyde d'éthylène, un produit classé cancérogène et interdit dans l'Union européenne, a indiqué la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans un communiqué ce mardi 15 juin.

"Les autorités sanitaires françaises ont été informées de la présence de résidus d’un produit chimique, l’oxyde d’éthylène, à une teneur supérieure à la limite maximum réglementaire dans certains lots de crème glacée" a-t-elle souligné. Or, explique-t-elle, l'oxyde d'éthylène "est une substance classée comme agent cancérogène, mutagène et reprotoxique (CMR), dont l'utilisation est interdite dans l'Union européenne en tant que produit de protection des denrées alimentaires et des aliments pour animaux depuis 2011". Les autorités sanitaires "n'ont pas connaissance de signalements d'intoxication de consommateur à l'oxyde d'éthylène en lien avec les produits rappelés", précise toutefois l'autorité.

Au total, une soixantaine de types de glaces de différentes marques sont concernées. On retrouve par exemple des sorbets citron vert et vanille de la marque Métro, plusieurs sorbets de la marque Glaces des Alpes. Mais également des mini bâtonnets Almond-Black-White chocolat et vanille de la marque Carrefour. Côté Carrefour Bio, deux bacs de crème glacée chocolat et de crème glacée vanille de Madagascar sont par ailleurs mis sur la touche.