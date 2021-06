Rapport explosif : Un virus « différent » s’est échappé d’un laboratoire chinois « en même temps » que le COVID-19

Un rapport de l’agence Reuters a révélé des preuves de l’apparition d’un virus DIFFERENT dans une autre installation biologique chinoise à la même époque que le COVID-19.

Selon un rapport Reuters de 2020, « la brucellose, une maladie bactérienne présentant des symptômes semblables à ceux de la grippe, a infecté plus de 6 000 personnes lors d’une seule épidémie dans le nord-ouest de la Chine. »

Le rapport note que « Habituellement causée par un contact avec des animaux, l’épidémie à Lanzhou, la capitale de la province du Gansu, était due à une fuite dans une usine de vaccins, selon la commission de la santé de Lanzhou. Des personnes sont toujours traitées dans les hôpitaux alors que l’épidémie a eu lieu il y a un an. »

Summit.news rapporte : Le rapport explique que l’épidémie a été « découverte pour la première fois en novembre 2019 lorsque certains étudiants de l’Institut de recherche vétérinaire de Lanzhou ont été testés positifs à la brucellose. Fin décembre, au moins 181 personnes de l’institut avaient été infectées, selon l’autorité sanitaire provinciale. »

La bio-facilité aurait « utilisé des désinfectants périmés en juillet-août 2019 pour fabriquer des vaccins contre la brucellose, laissant la bactérie dans son gaz résiduaire. Le gaz contaminé a ensuite formé des aérosols qui ont dérivé sous le vent jusqu’à l’institut vétérinaire. »

Si le taux de mortalité de la brucellose est faible, elle peut avoir des symptômes permanents, notamment des douleurs articulaires chroniques.

Ce rapport est extrêmement intéressant à la lumière de la pandémie de coronavirus et des résultats des services de renseignement indiquant que des travailleurs de l’Institut de virologie de Wuhan ont été hospitalisés avec des symptômes du COVID, certains membres de leur famille étant également décédés, en novembre 2019.

Bien que les deux événements ne soient manifestement pas liés, ils soulignent à quel point les fuites de laboratoire d’agents pathogènes potentiellement mortels ne sont pas rares en Chine, en raison du laxisme des normes de sécurité.

Des fuites de laboratoire se sont produites à plusieurs reprises dans de telles installations en Chine, le SRAS s’étant échappé deux fois de l’Institut chinois de virologie à Pékin en 2004, un an après que sa propagation ait été maîtrisée.

L’ancien chef de la FDA, Scott Gottlieb, a également souligné que « ces types de fuites en laboratoire se produisent tout le temps ».

Gottlieb a récemment averti qu' »en Chine, les six dernières épidémies connues de SARS-1 ont eu lieu dans des laboratoires, y compris la dernière épidémie connue, qui était une épidémie assez étendue dont la Chine n’a pas voulu révéler initialement qu’elle provenait d’un laboratoire ».

« Elle n’a finalement été révélée que par certains journalistes qui ont pu remonter cette épidémie jusqu’à un laboratoire », a expliqué Mme Gottlieb.

Des rapports indiquent également que la Chine prévoit d’ouvrir un grand nombre de bio-installations au cours des cinq prochaines années.

Le Financial Times rapporte que « certains responsables chinois ont mis en garde contre le manque de sécurité des installations existantes ». En 2019, Yuan Zhiming, le directeur du laboratoire de biosécurité niveau 4 de l’Institut de virologie de Wuhan, a écrit une revue des déficiences de sécurité dans les laboratoires chinois. ‘Plusieurs BSL de haut niveau ne disposent pas de fonds opérationnels suffisants pour les processus de routine pourtant vitaux’, a écrit Yuan, ajoutant que les coûts de maintenance étaient ‘généralement négligés’. »

Le rapport ajoute que Yuan a prévenu : « En raison des ressources limitées, certains laboratoires de niveau de sécurité biologique 3 fonctionnent avec des coûts opérationnels extrêmement minimes ou, dans certains cas, pas du tout. »

Comme le sénateur Rand Paul et l’ancien directeur de la CIA et secrétaire d’État Mike Pompeo l’ont également averti récemment, l’Institut de virologie de Wuhan est toujours en activité, et il existe des preuves indiquant son implication avec l’armée chinoise dans la recherche sur les armes biologiques.

L’accumulation de preuves scientifiques indiquant une fuite potentielle d’un laboratoire de coronavirus, ainsi que le bilan de la Chine en matière de biosécurité et son obstruction constante, justifient une enquête indépendante adéquate, qui n’a pas eu lieu.