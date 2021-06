TOUS AUX BURNES - Les 10 et 24 avril 2022 , dates de la Présidentielle

Les dimanches 10 et 24 avril 2022 devraient connaître les deux tours de la prochaine élection présidentielle en France, a appris ce mardi 22 juin le service politique de France Télévisions auprès de plusieurs responsables de l'exécutif.

Les dates pourraient être annoncées formellement en Conseil des ministres la semaine prochaine.

Ce choix de week-ends est justifié par l’article 7 de la Constitution du pays qui dit que «l'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice», relate France Télévisions. Ainsi, dans ce laps de temps, les dimanches 10 et 17 avril conviendraient au premier tour.

Le second tour devant se tenir deux semaines plus tard, les dimanches 24 avril et 1er mai (fête du travail) sont des jours possibles.

Détails à suivre