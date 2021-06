Un ancien fonctionnaire du Pentagone affirme que les ovnis ont interféré avec la technologie nucléaire américaine

Selon un ancien responsable des services de renseignement américains, les extraterrestres sont fascinés par notre technologie nucléaire et ont tout intérêt à s’immiscer dans les installations nucléaires des États-Unis.

Luis Elizondo, ancien directeur du programme militaire d’identification des menaces aérospatiales avancées (AATIP), a déclaré mardi au Washington Post que les OVNIs, ou les êtres qui les contrôlent, s’intéressent aux installations secrètes d’armement nucléaire des États-Unis.

L’ex-fonctionnaire du Pentagone affirme que les OVNIs se sont immiscés à plusieurs reprises dans la technologie nucléaire américaine et ont même forcé la mise hors service de certaines installations.

RT a rapporté : Il y a « une sorte d’intersection entre ces UAP (phénomènes aériens non identifiés, ndlr) ou observations d’ovnis et notre technologie nucléaire avec la propulsion nucléaire, la production d’énergie nucléaire ou les systèmes d’armes nucléaires », a déclaré Elizondo au Post, ajoutant que « ces mêmes observations ont été vues à l’étranger dans d’autres pays. »

En outre, ces engins ont « interféré et mis hors service » les capacités nucléaires des États-Unis à plus d’une occasion, et ont fait l’inverse dans d’autres pays, les « mettant en service ».

Elizondo s’est exprimé alors que le Congrès se prépare à recevoir un rapport sur l’activité des ovnis – ou pour utiliser le terme préféré des militaires, UAP -. Le rapport, commandé sous l’administration Trump l’année dernière et compilé par le Pentagone, ne confirmera ni n’infirmera que ces engins sont extraterrestres, selon des bribes révélées par la presse la semaine dernière. L’AATIP a été dissoute en 2012, et Elizondo a déjà affirmé que des hauts gradés de l’armée ont tenté de le contraindre au silence lorsqu’il a commencé à parler des ovnis.

Si les « vrais croyants » ont longtemps affirmé que les ovnis filmés depuis les années 1950 étaient des visiteurs extraterrestres, les militaires ont opposé une autre théorie : il s’agirait en fait d’une technologie très avancée développée par les adversaires des États-Unis.

