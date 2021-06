Un couvre-feu différent selon sa classe sociale

Alors que la demi-finale opposant Novak Djokovic à Rafael Nadal était loin d'être terminé à l'heure du couvre-feu, les spectateurs du match ont bénéficié d'une autorisation exceptionnelle et ont pu rester dans les tribunes jusqu'à la fin.

Quelle aura été la plus grande surprise ? Pour les spectateurs du court Philippe-Chatrier, une chose est sûre : la soirée a été pour le moins riche en émotion. Alors que le Serbe Novak Djokovic venait de remporter la 3e manche pour mener deux sets à un, l'heure du couvre-feu - 23h depuis le 9 juin - menaçait le public de pouvoir assister à une résolution du suspens. Mais au lieu d'entendre le traditionnel message demandant aux tribunes de se diriger vers la sortie, les visiteurs ont été autorisés à voir le match jusqu'à son dénouement.

"On s'en ira pas ! On s'en ira pas !



"Madame, Monsieur, en accord avec les autorités nationales, le match ira à son terme en votre présence", a finalement indiqué le speaker vers 22h40. Le public scandait alors aux changements de côté "On s'en ira pas ! On s'en ira pas !". Changement de slogan en apprenant qu'il avait eu gain de cause, à coups de "Merci Macron ! Merci Macron !".

"Je voudrais remercier l'Élysée et Matignon de nous permettre d'aller au bout de ce suspense incroyable, de ce match de légende", a quant à lui déclaré Gilles Moretton, le président de la Fédération française de tennis (FFT) au micro de France Télévisions. Interrogé quelques minutes après l'annonce, il n'a pas caché son émotion : "Je pense à des millions de gens et notamment à ceux devant la télévision."

