Un scientifique militaire chinois a déposé un brevet pour un vaccin contre le Covid-19 avant la « pandémie mondiale », il est mort

La Chine a insisté tôt et souvent sur le fait que le virus n’a pas fui du laboratoire, affirmant que le croisement avec les humains doit avoir eu lieu dans un « marché aux bestioles » à Wuhan qui vendait des animaux vivants.

Peut-être poussé par l’animosité envers Donald Trump, qui a embrassé la théorie de la fuite de laboratoire au début, les médias et les universitaires des États-Unis ont systématiquement traité cette possibilité avec mépris, la qualifiant de théorie du complot débridée.

Toutefois, de nouvelles données probantes, y compris des rapports de trois travailleurs du laboratoire de Wuhan qui sont tombés gravement malades avec des symptômes semblables à ceux du Covid-19 en novembre 2019, ont forcé les sceptiques à réévaluer leur scénario initial.

La frustration à l’égard de la Chine a augmenté cette semaine après que Pékin a déclaré qu’elle ne participerait pas à d’autres enquêtes de l’Organisation mondiale de la Santé.

M. Biden a averti la Chine dans son annonce d’un nouvel examen du renseignement, appelant ses alliés à « faire pression sur la Chine pour qu’elle participe à une enquête internationale complète, transparente et fondée sur des données probantes et qu’elle lui donne accès à toutes les données et à toutes les preuves pertinentes ».