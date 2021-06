Vincenzo Mincolla est le premier bébé cobaye de 8 mois à avoir reçu la double dose du vaccin Pfizer

Vincenzo Mincolla n’a que huit mois mais a déjà reçu deux doses du vaccin contre le Covid, faisant de lui la personne la plus jeune au monde à être complètement vaccinée contre le Covid-19. C’est un enfant américain d’origine italienne qui vit à Baldwinsville, dans l’État de New York. Le petit Vincenzo participe à la phase 1 de l’essai clinique du vaccin Pfizer sur des enfants âgés de six mois à deux ans. L’enfant a reçu la deuxième dose mercredi dernier à l’Upstate Medical University, l’un des quatre centres aux États-Unis, les seuls au monde qui testent le vaccin Pfizer chez les enfants de moins de cinq ans.

