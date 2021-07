L’Australie annonce le 1er jour du Nouvel Ordre Mondial.

Que les incrédules aillent s’acheter un cerveau, que les ignorants ferment leurs gueules et que les éveillés se préparent à la guerre.

L’époque de ceux qui doutaient et hésitaient est révolue car nous sommes désormais entre le marteau et l’enclume et le piège se referme.

Encore une victoire pour la Cabale !

source : https://mediazone.zonefr.com